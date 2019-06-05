夏季入睡难，孕妈咪到底哪里出了问题

不知不觉，夏季已经来临，睡眠倒成了不少孕妈们的难题，有些孕妈是早早就上床睡觉了，可睡眠质量实在堪忧，不是容易惊醒，就是容易多梦。而有些孕妈睡觉时间比较晚，导致睡眠时间不充足，第二天总是没精神。面对睡眠问题，孕妈们是焦躁不已，那么到底是哪里出了问题呢？

1.睡前还在“忙这忙那”

怀孕之后，孕妈们轻松了不少，既不用做家务也不用做饭，空余出来的时间就用来刷刷剧或者看看书，就连睡觉之前也忍不住煲剧。然而，睡前长时间躺在床上看电视会使孕妈们下肢水肿的情况加剧，严重时甚至会导致静脉曲张，而长时间看书也并不明智，这会影响孕妈们的视力，影响睡眠质量。

2.睡前管不住嘴

有些孕妈嘴馋，睡前总忍不住吃点零食来满足一下嘴巴，而有些孕妈睡前吃东西是因为怕饿，但不管是因为哪种原因，这种习惯都不好。睡前吃太多东西会增加肠胃负担，从而刺激大脑，导致大脑不能进入睡眠状态，就会导致孕妈妈多梦或者失眠，时间长了还容易神经衰弱。

3.睡前手机玩不停

睡前喜欢玩手机是不少当代人的通病，孕妈们洗完澡躺在床上刷新闻、聊微信或者玩游戏，表面上是在放松心情，但实际上玩手机并不能平稳情绪，反而会让大脑更疲劳。

4.情绪状态不好

如果孕妈们总是处在焦虑的情绪之中，那也会对睡眠质量和入睡时间造成影响，所以孕妈们平时一定要保持情绪稳定乐观，可以在睡前适当回忆一些快乐的往事。

5.天气原因

天气越来越热，孕妈们四肢血管扩张，再加上体表的收缩，所以当内脏的血液分流到体表毛细血管的时候，就会出现大脑供血不足的情况，供血不足就导致缺氧，大脑不易兴奋，孕妈们也就容易犯困。

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