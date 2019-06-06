十个月宝宝发烧怎么办？试试这3个好方法

宝宝一旦生病，最心疼的就是父母了。最近，有妈妈在后台询问育姐，十个月宝宝发烧怎么办？今天育姐就来说一说正确的护理方法。

1.测量体温

宝宝生病发烧时，首先要做的就是准确测量宝宝体温，可以用体温计测量宝宝腋下体温。如果宝宝体温在37℃以上但没有超过37.5℃，此时要给宝宝多喂温开水。

给十个月宝宝喂水可不是一件容易的事，有的宝宝愿意配合爸爸妈妈，但也有的宝宝会发生哭闹。因此给宝宝喂水时，爸爸妈妈要配合默契，一个人抱着宝宝，另一人喂水。

2.温水擦拭身体

宝宝体温在37.5℃以上时，这时可以用温水给他擦身来降温。耳后、脸颊两侧、手关节、脚关节、手心、脚心、背部是主要擦拭部位，大家要重点关注，要从上至下地给宝宝擦拭身体。

只要处理及时，宝宝很快就会降温退烧。特别是低烧时配合使用儿童专用药物，可以帮助宝宝更快恢复健康。另外，也可以使用退热贴让他感觉更舒服一些，可以将退热贴剪成两半，贴在宝宝太阳穴上。

3.及时送医治疗

宝宝持续高烧不退，大家应及时送他去医院。长时间高烧不退，不仅会妨碍宝宝正常的生长发育，严重时还会导致宝宝智力低下。

十个月宝宝发烧怎么办？大家看完以上内容都知道该怎么做了吧，一定要采取科学的护理方法应对宝宝发烧！如果宝宝病情严重，应及时带他去医院就诊，做到早发现早治疗。最后，祝所有患病宝宝都能尽快康复~

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