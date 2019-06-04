体重不足半斤，世界最小BB平安出院

据美国中文网报道，近日，美国一名早产5个月的宝宝平安出院。据了解，这名女婴是世界上存活下来的最小婴儿。她出生时，体重只有245克，仅仅1个苹果那么大。

妈妈孕23周早产，诞下微型早产儿

这名女婴名叫Saybie，在美国圣地亚哥的Sharp Mary Birch医院出生。Saybie的妈妈因在孕期出现了严重的并发症而入院治疗，随后在孕23周零3天时生下了她。

出生后，Saybie被立即送往新生儿重症监护室。虽然孩子没有出现任何一种早产儿常见的症状，如颅内出血、心脏和肺部问题等，但医生还是难以保证孩子可以继续存活。

孩子妈妈表示，当时医生告诉其丈夫，他还能和女儿相处1小时，孩子很可能会撑不下去。但后来1个小时变成了2个小时，最后变成了1天、1周。

成为最小存活婴儿，已平安出院

上个月早些时候出院前，Saybie已经在新生儿重症监护病房里住了好几个月。出院时，她的体重已经达到了5.6磅。妈妈兴奋地说道：“对于我们来说，这是一个特别的日子，我们每年都会庆祝这个日子。”

据官方数据显示，Saybie是目前世界上能存活下来的最小宝宝。此前的纪录保持者是2015年在德国出生的一名女宝宝，而Saybie的体重比她还要轻7克。

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