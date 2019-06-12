小孩咳嗽流鼻涕怎么办？护理妙招教给你

小孩咳嗽流鼻涕怎么办？其实，只需加强护理，一般来说孩子很快就能康复，但如果孩子病情严重，就要及时就医。我们一起来看看具体的护理方法：

1.注意口腔清洁

宝宝受凉后，容易咳嗽、痰多，咳嗽厉害时甚至会呕吐，所以大家要注意保持孩子的口腔卫生，让他更舒服，从而提升食欲，加快毒素排出。

吃完饭后给孩子喂点温水，可以有效保持口腔清洁，让大一点的孩子养成早晨、饭后、睡前漱口的好习惯。

2.提供充足的营养和水分

大家要让孩子多喝水，多吃营养丰富又易于消化的食物。孩子发烧时，给他吃流质食物或半流质食物比较好。

3.帮助孩子有效化痰

大家要帮助并指导孩子排痰，如果痰液比较粘稠，大家可以将室内湿度提高到60%左右，从而保持呼吸道湿润，稀释痰液方便咳出，大家也可以使用蒸汽吸入或超声雾化吸入。

如果小孩咳嗽无力，大家要经常给他拍背、更换体位，促使痰液排出，加快康复。

如果孩子痰液较多妨碍了正常呼吸，应及时用吸引器，从而保持呼吸道畅通。孩子有咳喘症状时，可以给予吸氧。

4.注意休息加强保暖

患病期间，大家要让孩子多休息。孩子躺在床上时，可帮助他稍微抬高头部和胸部，从而保持呼吸顺畅。

另外，室内要保持合适的温度和湿度，避免出现对流风。小孩在这样的环境里生活，可有效缓解咳嗽流鼻涕的症状。

5.发烧时适当进行护理

小孩发烧时，体温不高，无需特别护理；如果是高烧，要使用药物降温或物理降温法帮助他退烧，以免高热惊厥。

6.服用药物

大家可在医生的指导下给孩子服用小儿感冒灵颗粒、小儿止咳糖浆等儿童专用药物来治疗疾病。

小孩咳嗽流鼻涕怎么办？以上的应对方法各位妈妈都学会了吗？

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