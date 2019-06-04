天热了，痱子又来了！如何帮宝贝预防

夏季炎热漫长，很多宝宝都出现了痱子问题，这让妈妈们很是着急。育姐今天给大家分享几个预防宝宝长痱子的小妙招，大家可以试一试。

1.饮食上

夏季炎热，再这样的环境下就不要给宝宝吃太多油炸、香辣的重口味食物，这样容易上火，造成肌肤干燥，建议给宝宝吃清淡容易消化的食物。也无需大补，可以吃一些富含蛋白质和维生素的水果蔬菜。平时还要让宝宝多喝水，及时补充因为流汗缺失的水分。

2.衣着上

夏季天气炎热，应该给宝宝穿柔软轻薄的衣服，这样的衣物可以吸水吸汗，减轻对肌肤的刺激。

3.温度上

现在几乎人人家里都有空调，夏季天气炎热开空调是很有必要的，不过温度大家可要把控好。一般室内温度保持在25℃左右就好。另外还要注意早晚开窗通风，如果天气不是特别炎热，也可以用风扇保持凉爽。

4.其他

除了以上三点，家长在夏季还要给宝宝经常洗澡，洗澡可以清洁肌肤，保持肌肤干爽，有利于排汗。不过要注意不要在宝宝玩闹大汗后，立即洗澡，而是应该给宝宝休息一段时间再用温水洗澡。

此外，家长也可以放一些艾叶之类清凉去热的植物给宝宝洗药澡，也可以有效预防痱子。

在带宝宝室外散步玩耍时，一定要选好时机，不要在中午出去，应该避免宝宝被阳光直晒，减少紫外线对宝宝娇嫩肌肤的刺激。外出前可以给宝宝使用宝宝花露水，不仅可以保持肌肤的清凉，也可以有效预防蚊虫叮咬。

相信做好以上这些，宝宝一定能够度过清凉舒适的夏季~

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