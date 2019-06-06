夏天到了，要保护好宝宝这四个部位，很容易受凉！

虽然这两天温度越来越高，但是医院的儿科门诊还是人满为患，而且大部分还是因为受凉导致的感冒问题。对此有不少家长非常不解，明明天气这么热，怎么还能受凉呢？

其实这个原理很简单，夏天宝宝衣服穿的少，有些家庭甚至是让他们放飞自我，什么都不穿，而同时因为气温高，家里不得不开空调，于是乎宝宝就受凉了。所以说，想要宝宝不着凉，夏天的空调房里也要注意保暖，尤其是下面这4个部位：

1.腹部

腹部是最接近肠道的地方，而当宝宝肚子受凉后，肠道蠕动就会加快，此时不仅有腹痛还会缩短食物在肠道内停留的时间，最终就是拉肚子。而如果宝宝经常腹痛、腹泻，那么营养吸收将很成问题，免疫力和个人体质也会逐日下降，最终则是突破临界点，然后生病了。

所以说即便是大夏天（尤其是在空调房），也要给宝宝穿个小肚兜，这样既凉爽又不可以避免肚子受凉，而且哪怕是爱踢被子的的宝宝，也不用担心他们在睡觉时受到寒气侵袭。

2.脚部

从中医角度来说，脚部和脾胃相通，这就表示当脚部受凉时，寒气会顺着血液循环直达脾胃，而脾胃受凉不仅影响到孩子消化功能，还可能导致免疫力低下从而增加生病几率，寒从脚起也就是这么来的。

针对这一问题，建议妈妈们不要在地上贴瓷砖，太凉了，相比较而言，木质地板的温度更舒适一些，有条件的还可以在地上铺一些爬行垫。如果家里是瓷砖，并且还没有铺垫子，那么还是给宝宝穿上一双袜子吧。

3.胸背

如果是前胸后背受凉，那么宝宝也很容易出现咳嗽的情况，严重的还会恶化成支气管炎。相比较其他部位要多穿，前胸后背的则要注意不要穿太多，因为这两个部位着凉大多是因为穿太多出汗，然后风一吹就着凉了。

所以家长们要注意及时给宝宝增减衣物，不要让他们大量出汗，尤其是他们在玩耍的时候一定要脱掉部分衣物；当他们出汗的时候，要及时用毛巾擦干，衣服湿了也要及时更换。另外记得，及时给宝宝喂些水，以免出现脱水的情况。

4.囟门

可能大家对于囟门的了解仅限于它在宝宝头顶，并不清楚这个部位是干嘛的、有啥用，这里也科普一下。囟门就是宝宝们没有完全闭合的头骨，其主要作用就是头部有伸缩的余地，便于宝宝顺利通过产道，所以相比较其他部位，囟门非常薄弱，一旦受凉就很容易出现流涕、发热等类似感冒的症状。

因此夏天出门的时候，记得给宝宝戴上一个舒适的帽子，既遮阳又保护了囟门。给宝宝理发的时候也不要直接剃个光头，可以保留囟门附近的头发，毕竟头发也有一定的保温作用。

Tips：夏日护理注意事项

· 穿衣服要适量：衣服穿少了容易受凉，穿多了出汗还是容易受凉，所以一定要根据情况随时增减衣物。如果衣服被汗液打湿要及时更换，千万不要让他们穿着湿衣服去吹空调。

· 注意睡眠环境：不管是午休或者晚上睡觉，空调和电扇都记得打开，毕竟太热了睡眠质量很差，当然要记得给宝宝搭层小薄毯或者空调被。

· 玩水后换衣服：夏天气温高宝宝都很喜欢玩水，有条件的可以去游泳池，注意玩完之后给宝宝冲一把澡，以冲掉游泳池里的消毒剂；如果是玩水，那么难免要打湿衣服，记得换衣服哦。

· 注意控制温度：夏天空调温度不要调太低，25-28℃是比较合适的，同时也不能直接对这孩子吹。另外记得，不要让宝宝一身汗进空调房，而是让他去阴凉的地方待一会儿，避免骤冷骤热。

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