科普贴：女人的每个年龄段的受孕率

从出生起女性就有100万到200万个卵细胞，直到第一次月经来临，卵细胞的数量将缩减到30万个。一个女人在12岁到52岁之间排卵500次，除去不健康的卵子，剩下的就是一些真正能使她怀孕的卵子。每个月都有大约一周的时间，在此期间受孕的几率将大大提升。本篇文章将使你了解到自己在每个阶段怀孕的几率。

20岁初期（20到24）

这一阶段是受孕的极佳阶段。当一个女人21岁的时候，90%的卵子在染色体方面是正常的，这有助于你拥有一个健康的孩子，而且女性的平均生育率在24岁时达到顶峰。

25岁以下的女性如果每个月都尝试受孕，在一年内有96%的几率会成功。但如果男性还未到25岁，几率就会下降到92%。这是因为年轻夫妇中产生的生育问题大多是因为男性，当然这很容易治疗，除非备孕时间超过一年，否则并不需要寻求专家的帮助。

20岁中后期（25至29）

从25岁到34岁，一年内你有86%的几率可以怀孕，而流产的几率是10%，只比20岁初期的时候略高一些。所以如果你正好处于此阶段，不必担忧，一年之内你很可能会有一个孩子。没有必要咨询医生，除非你已经积极尝试了12个多月而没有成功。

30岁初期（30到34）

此时女性怀孕的几率仍然很高——对于那些备孕一整年的夫妇来说，成功率高达86%。唯一的变化是流产的几率已经上升到20%。

传统的观点认为，30岁出头的人不需要接受生育治疗，除非你已经尝试了一年没有任何动静，但是一些医生建议如果在备孕9个月后仍无变化，请及时咨询专业的医生。这样他们就可以在35岁以后的生育率开始快速下降之前，找出问题并加以治疗。

30岁中后期（35到39）

在这一阶段，尤其是在37岁之前，女性仍然有着良好的怀孕前景。35岁时，大多数女性在一个月内有15%到20%的机会怀孕，这意味着在一年内有78%的几率可以受孕成功。

但35岁似乎是生育率的分水岭。主要原因是由于卵细胞的质量下降。尽管仍然有大量的卵子排出，但是它们很可能有染色体缺陷从而影响它们的生存能力，同时你将面临流产几率上升或异常怀孕的风险。

大约30%的35岁女性可能需要一年或更长的时间才能怀孕，但长时间的等待实在无法给予人安全感。如果六个月后你发现自己怀孕有困难，请到正规医院做一些检查。宫内授精是一种微创辅助生殖技术，而且体外受精（IVF）也是一个很好的治疗选择。

40岁初期（40到44）

随着年龄的增长，卵细胞的质量和数量下降。在这个阶段，你可能面临着一些挑战，这些挑战会使你难以怀孕。女性40多岁的时候，她90%的卵都是染色体异常的，而高龄男性也可能会产生许多问题，生殖技术的援助在这个时候变得越来越普遍。一些女性检查报告显示子宫内膜问题随着年龄的增长而增加。子宫内膜变薄，供血量随着年龄的增长而减少，这使得植入卵子变得更加困难。

对于40岁以上的女性，保守治疗和人工授精的成功率也很低。最好的选择是体外受精。如果一位42岁的妇女植入了5个胚胎，怀孕的几率为10%到20%。对于卵巢储备低的妇女，或者对于43岁以上的妇女，捐献卵子是最好的选择。

45岁以上

45岁时，女性怀孕的可能性不超过3%或4%。但这并不是表示怀孕是不可能的，然而辅助生殖技术几乎是必须采取的手段，体外受精是最常见的方法。

此时女性剩下的几个卵可能都伴有染色体异常，所以在试管受精前进行筛查是非常重要的。成功率为0%至1%，大多数医生建议对46至50岁之间怀孕的妇女使用年轻妇女捐赠的卵子。如果一个健康的女人的卵是来自一个健康的25或30岁的年轻女性，那么这个女人很容易怀孕。即使她处于绝经期，成功率也在60%到65%之间。

tip：如何提高怀孕的可能性

不管你的年龄是多少，你都可以通过精确计算排卵时间来最大限度地增加每个月怀孕的机会。

排卵通常发生在下一个经期来潮前14天左右。无论你的排卵日期是什么时候，可以计划在排卵前5天和排卵后2天爱爱。

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