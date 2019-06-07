孕期皮肤hin干痒，孕妈如何应对？

到了孕中期，有不少孕妈会发现自己的皮肤开始变得干燥粗糙，甚至是有些发痒。孕妈非常困惑，自己孕期一直坚持护肤，为什么皮肤会突然间变成这种状态呢？

一、孕期皮肤干燥的原因

到了孕中期，准妈妈的身体内分泌开始出现比较大的改变，皮肤因为这种变化会慢慢出现一些小问题，比如干燥、粗糙、冒痘、长斑点。而且子宫的增大会过度撑开妈妈的腹部皮肤，还会造成该处皮肤组织的弹性纤维断裂，让准妈妈的腹部皮肤感到干痒。这些都是再正常不过的现象，适当的使用护肤品就可以很大程度上来缓解这些问题。

二、孕期还能化妆吗？

皮肤上出现了这些变化，准妈妈每次在出门时都会纠结，到底要不要化妆来掩饰一下，让自己看起来更漂亮。化妆担心会影响到胎儿，不化妆，自己又没有足够的自信。

其实准妈妈是可以化妆的。皮肤的吸收能力并没有我们想象的那么强大，化妆品中的物质并不会被皮肤完全吸收到人体组织里，也就谈不上对胎儿造成影响。比如说，平常我们生病时要靠吃药打针才能缓解病情，如果肌肤吸收能力那么强，那岂不是涂涂抹抹就可以替代吃药打针治好疾病？

不过除了一些化妆品，有一些外用药物如果药效比较强，长时间大量涂抹，确实会有少量药物被吸收到体内。但是化妆品不是药物，涂抹在皮肤上并不是吃进肚子里，即使是吸收了少量成分也不至于危及到胎儿。化妆可以让准妈妈更加自信愉快，那为什么不画呢，准妈妈心情好胎儿才会更健康呢！

除了化妆之外，出门之前，准妈妈一定要记得在皮肤暴露的部位涂抹上防晒霜，其他防晒手段最好也一应俱全，比如打好遮阳伞，戴好遮阳帽，回家之后及时卸妆让肌肤透透气。

怀孕期间使用化妆品只要记住一个原则就好，那就是越简单越好，成分越简单的化妆品对孕妇与安全。

三、怎样预防孕期皮肤干燥？

购买使用一款滋润度良好的润肤露，可以起到预防或是缓解孕期皮肤干燥的问题。平时生活中，准妈妈的洗澡水不能过热，要尽量减少肥皂沐浴露的使用次数或者换成够温和的洗浴产品，否则皮肤表面的一些保护物质会被过度清洁，这些物质的缺失会让皮肤缺少保护，出现干燥发痒的问题。洗完澡之后要尽快擦干身体，可以在身上涂抹孕妇专用的润肤露。

孕期皮肤干痒，准妈妈不必担心使用化妆品来护理会影响到胎儿，选择成分简单温和的化妆品可以让准妈妈的肌肤更加舒适，何乐不为呢？

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