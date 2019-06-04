产后排便出血，原因竟是这几个，很多妈妈都不知道

产后大便出血并不少见，这一问题的发生和一些不良习惯有着千丝万缕的联系，具体一起来看看：

1.便秘

相比于产后大便出血，产后便秘的发病率更高。生完宝宝后，在月子里为了能够让身体更快恢复，家里的老人总是会给产妇精心准备各种食物，而且以精细食物、肉类居多。老人们为了能让妈妈奶水充足，每一餐还都要给新妈妈准备各种精心煲制的汤水，这便会加重产妇的肠胃负担。

有的老人都认为蔬菜水果没有营养，都会极少让新妈妈吃这类食物。但是恰恰蔬菜水果中的纤维素、和正常的饮水量才能有效防治产后便秘。产后便秘很容易引发肛裂，妈妈在大便时就容易出血。

2.痔疮

怀孕的中后期，痔疮的发病率极高，因为宝宝的迅速增大会使子宫得到扩张，子宫当中的静脉血液在这种情况下容易出现回流不畅的问题，从而引发痔疮。

而痔疮也是导致产后妈妈大便出血的重要原因。所以在怀孕期间，妈妈要注意控制体重的过度增长，避免体重增加速度过快。每次在排便后要注意用清水清洗肛门，保持肛门处的洁净。

3.肛裂

便秘、痔疮、肛裂似乎是一系列的问题。但是妈妈的肛裂很可能是在顺产时造成的。因为顺产时用力过度，妈妈的会阴部以及肛管处都有可能会有撕裂。

产后妈妈如果出现肛裂的问题，大便时会非常痛苦，剧烈疼痛的同时，还会伴随着肛门出血。通常肛裂容易和便秘一同出现。

4.运动量过小

尤其是在月子期间为了能够休养身体，产后但很多妈妈大部分时间都是躺在床上，很少下地活动，这会导致肠道蠕动速度明显减缓。再加上松弛的腹壁缺乏力量，所以排便时会格外用力，从而引起大便出血。

因此，产新妈妈在月子里也需要下地活动，适当做一下提肛运动，增强括约肌的弹性。运动之外可以按摩腹部，加快胃肠的蠕动。避免产后便秘问题的出现。

产后大便出血会给新妈妈的生活带来很多不便之处，如果没有关注不及时处理，还可能给妈妈带来其他的健康危机。所以产后大便出血一定要及时的进行检查与治疗。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)