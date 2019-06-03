这7种蔬果含水量超多，很适合夏天吃！

饮水对健康非常重要，事实上，不喝足够的水会导致脱水，导致疲劳、头痛、皮肤问题、肌肉痉挛、低血压和快速的心率。此外，长期脱水会导致严重的并发症，如器官衰竭。饮用水是非常重要的，此外你也可以从食物中得到。下面这些蔬果含水量超多，在这炎热夏季非常适合食用哦~

1.西瓜

一份154克的西瓜含有半杯（118毫升）以上的水，以及一些纤维和几种重要营养素，包括维生素C、维生素A和镁。由于西瓜的水分含量很高，所以卡路里的热量很低。低卡路里密度的食物已被证明通过促进饱腹感和减少食欲有助于减肥。此外，西瓜含有丰富的抗氧化剂，包括番茄红素。这种化合物已经被发现其减少细胞氧化损伤的能力，这与疾病如心脏病和糖尿病有关。

2.草莓

草莓的水分含量很高，大约91%的草莓重量来自于水。此外，草莓提供大量的纤维、抗病抗氧化剂、维生素和矿物质，包括维生素C、叶酸和锰。经常吃草莓可以减少炎症，这有助于预防心脏病、糖尿病、阿尔茨海默氏症和各种癌症。

3.哈密瓜

哈密瓜是一种非常有营养的甜瓜，可以通过多种方式促进健康，提供大量的水和许多促进健康的维生素和矿物质。

4.桃子

桃子的90%是水。它们还提供几种重要的维生素和矿物质，如维生素A、维生素C、B维生素和钾。

5.橙子

橙子是水、纤维、抗氧化剂和多种营养素的主要来源，可能有助于预防肾结石和几种疾病。

6.黄瓜

黄瓜是另一种健康和保湿食品，它们几乎完全由水组成，还提供少量的营养，如维生素K、钾和镁。与其他富含水分的蔬菜相比，黄瓜是卡路里含量最低的蔬菜之一。你可以吃大量的黄瓜，而不会在饮食中添加大量的卡路里，这有助于保持体重。

7.莴苣

莴苣具有多种促进健康的特性。莴苣含有一些重要的营养和纤维，以及大量的水，这可能有助于保持水分。它还提供了叶酸的每日需要量的5%，而叶酸对孕妇来说很重要，因为它可以帮助预防神经管出生缺陷。此外，莴苣富含维生素K和A，这两种维生素都已被研究用于保持骨骼和免疫系统健康。

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