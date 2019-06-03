男子残忍杀害外甥女，动机竟是成全姐姐的幸福

据英国《每日邮报》报道，近日，美国一名5岁小女孩被人残忍杀害，而凶手竟然是她的亲舅舅。该男子被抓后表示，他这样做是为了让姐姐婚后能幸福。

小女孩失踪被害，亲舅舅竟是杀人凶手

据了解，被害小女孩名叫伊丽莎白·雪莉，来自美国犹他州洛根市。5月25日早上，雪莉突然不见了踪影，妈妈洁西卡·惠普尔立刻报案，并表示，前一天晚上女儿在家里玩得很高兴，当时在场的除了自己和女儿，还有同居男友和21岁的弟弟亚历克斯·惠普尔。一家人玩得很晚才睡觉，起床后她就发现女儿失踪了。

警方调查后发现雪莉的舅舅亚历克斯行为异常，他裤子上有血，手上还受了伤，还几次想把手指舔干净。随后，警方在房子附近找到了小女孩带血的裙子、带血的砖块和一把已经断裂的带血餐刀。通过DNA比对，警方确定血迹属于雪莉。5月25日下午，警方逮捕了亚历克斯，并以绑架儿童、谋杀、亵渎尸体和妨碍司法等罪名对他提起指控。

为了能免于死刑，亚历克斯表示愿意说出埋尸地点。5月29日下午2点，警方在女童家一个街区外树木茂盛的地方发现了她的尸体。据悉，尸体被草草掩埋在树皮和泥土之中，现场惨状让人心痛。

杀人动机是为了让姐姐能幸福，前科累累被拒绝保释

亚历克斯的辩护律师表示，他的当事人犯下十分严重的罪行，但他这么做都是为了姐姐。据悉，雪莉的爸爸妈妈在几年前就已经分手了，最近妈妈杰西卡正考虑和新男友结婚。亚历克斯杀害外甥女，只是想让姐姐以后的婚姻更幸福。

据了解，亚历克斯有多项前科，包括暴力殴打他人、盗窃、吸毒、拒捕驾车逃逸致警车翻车等。2018年3月，亚历克斯被判坐牢，180天后就被放了出来，缓刑5年。目前法庭没有同意了他的保释请求，下一次听证会将于6月3日召开。

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