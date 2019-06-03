逛超市，这些东西不要给孩子买！

孩子的饮食除了一日三餐，期间是可以给孩子适当吃一些健康零食，作为生活的调剂。但超市里的很多儿童食品并不很适合孩子，对于孩子的身体健康也没啥好处，我们一起来看看：

儿童肉松

牙齿都还没有长齐的宝宝，把肉嚼烂有一定的难度，很多家长都会选择肉松作为肉的替代品。但是肉松当中的盐分含量非常高，而且会添加很多其他的调味料，属于口味比较重的食品，很多商家在制作肉松时还会添加豆粉，甚至是豆粉的含量多于肉的含量。

儿童奶酪

奶酪当中钙质含量丰富，所以现在也有很多专门为儿童所研发的奶酪，但是这些奶酪当中大多数都是再制奶酪。再制奶酪在发酵的过程中，要添加很多盐分。这些奶酪当中除了含有大量的盐分，还会有其他一些食品添加剂，都是非常不适合宝宝的。

儿童酱油

现在酱油也有了儿童专用。有了专用酱油，妈妈们怎么会错过？虽然很多儿童酱油打的口号是”低盐”、”低钠”，但是其中盐和钠的含量却不会比普通酱油少到哪去。

一岁以内的宝宝，饮食当中不需要添加盐分，一岁以上的宝宝饮食当中也不需要刻意添加盐分，如果宝宝吃太多咸口味的食品，会增加宝宝成人之后患高血压的风险。生活中很多食物当中所含的钠已经足够宝宝使用了，没必要吃酱油。

儿童牛奶、酸奶

牛奶和酸奶本身的营养价值是非常高的，现在的商家为了迎合孩子们的口味，会在牛奶或者是酸奶里面加入大量的添加剂，比如糖、甜味剂、麦芽糖、香精等等。

这些”营养丰富”的儿童牛奶和酸奶，当中的糖分以及多种添加剂，会对孩子健康带来影响，小编不建议给一岁以内的宝宝购买饮用。

超市的货架上陈列着几百种儿童食品，虽然打的是宝宝的标签，但是其中很多零食的成分都不适合宝宝食用，在带宝宝逛超市时，家长一定要擦亮双眼！

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