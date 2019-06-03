做对这件事的妈妈，宝宝会越来越健康！

母乳简直就像一个奇迹，方便、有营养，无论何时何地都可以满足宝宝，大多数母亲都可以进行母乳喂养，而母乳喂养确实对妈妈和宝宝都有诸多好处。

为什么全社会都推崇母乳喂养

（1）母乳是自然进化的结果

母乳已经经过了数百万年的发展，完全符合婴儿的发展需要。即使婴儿配方奶粉制造商尽可能地仿照母乳进行研发，但配方奶粉永远不可能和母乳一样。

母乳会随着宝宝年龄的增长和对食物的不同需求而不断变化，以适应需求。甚至在一次的喂食过程中也会发生变化，比如，刚开始母乳中水分含量更多，后来会逐渐富含乳脂和有益脂肪。

母乳的味道也会变化，如果宝宝早已适应了口味的变化，在长大后开始吃固体食物时，饮食也能更加丰富。

（2）母乳含有多种营养

母乳含有婴儿在出生后六个月所需的所有营养成分。宝宝在出生后头几个月不需要额外摄入任何水或食物，除了母乳。

母乳也很容易消化，很容易被宝宝的身体吸收。

（3）母乳是孩子健康发育的基础

初乳和成熟的母乳都含有抗体，可以保护婴儿免受感染和疾病，如胃肠炎、呼吸道感染、耳部感染和1型糖尿病。母乳中含有的好脂肪有益于宝宝脑部发育，而母乳对宝宝视力、语言、下巴和嘴的发育也很重要。另外，母乳喂养的宝宝婴儿猝死的风险较低。

母乳喂养对妈妈有哪些好处

（1）母乳喂养很方便。你不需要消毒奶瓶，擦洗奶嘴，外出时携带奶瓶和水，做冲泡奶粉，保持奶粉温度等复杂工作。

（2）母乳不需要花钱。

（3）母乳喂养有助于女性生产后瘦身。

（4）母乳喂养的母亲比奶粉喂养的母亲更容易睡着，她们的睡眠周期也更符合婴儿的周期。

（5）母乳喂养的女性患乳腺癌、骨质疏松症和2型糖尿病的几率更低。

母乳喂养是个人选择

说到底，母乳喂养只是个人选择，不过更为推荐。

如果你决定不母乳喂养，放心，配方奶粉也能给宝宝提供足够的营养。如果你想要用配方奶粉作为补充，你可以同时继续母乳喂养。

母乳喂养应该持续多久

6个月以前最好只进行母乳喂养。6个月之后，再开始引入固体食物。大约在这个时候，婴儿开始需要额外的营养来生长和发育。

刚开始吃固体食物的头几个月，宝宝只需要吃一点固体食物，母乳仍旧是营养来源的主力。引入固体之后，最好兼顾母乳喂养和固体食物摄入，直到宝宝至少12个月大。

在那之后，要继续母乳喂养多久完全取决于你和宝宝。

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