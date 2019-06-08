简单5招，让你告别产后失眠！

很多女性发现，生完宝宝后，晚上却总是容易失眠，翻来覆去睡不着，让人更加疲惫。那么产后失眠是由哪些原因造成的呢？产后失眠怎么办？今天育姐就跟大家好好说一说：

产后易失眠的原因

大部妈妈产后失眠都是受精神因素影响所导致。比如宝宝终于出生了，看着面前的小天使，自己是又紧张又兴奋，甚至还会产生恐惧焦虑的心理。一方面是对宝宝的喜爱，另一方面又担心自己不能扮演好妈妈的角色，照顾不好宝宝。

还有生完宝宝之后，妈妈会变得更加敏感，如果遇到一些意外，甚至是饮食方面不如意都可能会影响到妈妈的睡眠。

照顾宝宝很重要，但是自己的身体也不能垮，否则宝宝今后谁来照顾呢？所以妈妈应该使用一些正确的方法，克服产后失眠。

产后容易失眠怎么办

1.勇于接受现实

面对自己产后易失眠的问题，妈妈应该用平常心对待，不给自己太大的压力强迫自己回到从前，否则负担越大压力越重失眠会越厉害，顺其自然失眠的问题反而容易得到改善。

2.打造良好的睡眠环境

在床头装一盏小夜灯，把台灯的灯光调暗，或者是给自己戴上眼罩，有意识打造出一个良好的睡眠环境，可以让产后新妈妈更安心的入睡。

3.合理的补充营养

产后的恢复期里，讲究的是均衡饮食，食物的种类尽可能全，要搭配得粗细均匀，避免吃辛辣腥腻的食物。这样可以促进身体的恢复还可以防治便秘。晚上在睡觉之前不要吃得太饱，否则也会影响到妈妈的睡眠。

4.建立起良好的睡眠习惯

如果晚上容易失眠，妈妈可以尝试取消午睡。日常生活中，一些不良的睡眠习惯应该进行调整，比如说赖床，早上贪睡起得过晚等等。

晚上上床之后如果确实睡不着，可以起来看看书，感到疲倦后再躺下睡觉，这样比较容易入睡。

5.加强身体锻炼

月子里，在身体条件允许的情况下，妈妈应该经常下床活动。恢复一段时间后，还可以从事一些简单的家务。可以经常练练瑜伽，和老公出门散步。但是运动的时间不要放在睡觉之前，因为运动之后神经容易兴奋，如果太靠近睡觉时间，反而会影响睡眠。

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