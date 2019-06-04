生姜有助于产奶？是真的吗

生姜是一种健康、营养丰富的植物根系食物，它是治疗恶心或运动病的好食材。最近，有妈妈在后台咨询育姐，听老人说吃生姜可以帮助产奶，这是真的吗？今天育姐就搜集了相关资料，来一探究竟：

生姜好处多多

生姜既是一种食物调味剂，也是一种天然药物。由于其独特的味道，它是许多主菜、烘焙食品和茶中的常见成分。作为一种药物，许多亚洲和中东文化都认为生姜是几千年来治愈一切的良方。生姜被认为能够支持免疫系统，减少体内炎症，增加母乳产量。

生姜或能帮助产奶

在世界上的一些地区，妇女在分娩后会立即食用生姜。生姜被认为能帮助母亲从分娩中痊愈，它也被认为是一个促进母乳产量的”乳制品加工场”。2016年发表的一项研究得出结论，在产后早期食用生姜作为一种自然方法来增加母乳似乎有一定的道理。当然，还需要更多的研究来确定生姜是否以及如何自然地促进母乳的生产。

姜会影响母乳的味道吗

你吃的食物味道确实会进入母乳，并且会改变母乳的味道。研究表明，当母亲吃某一特定类型的饮食或某些具有强烈风味或香料的文化食品时，孩子在通过母乳接触这些食品后可能更容易接受这些食品。但是，姜和大蒜一样，有很强的味道和气味。虽然大多数婴儿不介意母乳味道的变化，但有些孩子对变化更敏感，可能拒绝母乳喂养。如果在你的饮食中加入生姜后，孩子变得很挑剔，并且没有很好地母乳喂养，你可能想停止食用生姜。

母乳喂养的安全性

关于生姜对母乳喂养母亲的安全性研究很少。一般认为它是安全的，当以新鲜的形式使用或小剂量使用时，不可能对婴儿造成任何副作用或伤害。当然，你最好咨询一生的意见

孕期不建议大量吃生姜

如果你正在母乳喂养，你可以继续使用生姜。生姜根被认为有助于缓解恶心，而且它已经被孕妇安全地用于晨吐。适量的新鲜生姜对母亲或婴儿没有危害。然而，在孕期，大量食用生姜可能很危险。因为它会增加出血的风险，所以如果你阴道出血或者你之前有过流产经历，你就不应该继续食用生姜。

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