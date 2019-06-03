这类问题，怀孕后很容易碰到！请小心

怀孕是一个非常令人兴奋和忙碌的时刻。在这个时期，女性身体发生了很多变化，口腔也不例外。良好的口腔卫生在怀孕期间非常重要，因为激素水平的增加会使口腔更容易受到细菌和牙菌斑的影响。下面我们就来看看孕期最容易碰到的几类牙齿问题：

孕期常见的牙齿问题

妊娠期牙龈炎

与妊娠相关的最常见的牙齿问题之一就是妊娠期牙龈炎，其通常发生在妊娠早期。妊娠期牙龈炎的症状通常是出血、肿胀、红色和嫩牙龈。怀孕期间良好的口腔健康状况对胎儿也很重要。一些研究人员认为，牙龈疾病以及严重的牙周炎，可能会导致早产和低出生体重。

牙菌斑块积聚

怀孕带来了身体的巨大变化，尤其是荷尔蒙，这些变化会影响口腔健康。特别是牙菌斑块，由于这些变化，口腔问题在怀孕期间可能会变得严重，并且以前的口腔卫生习惯可能在怀孕期间不足够对抗牙菌斑。怀孕本身不会引起过多的牙菌斑块，但是你的身体可能不会对抗斑块有抵抗力。过多的斑块积聚会导致牙龈炎，然后可能会发展为更严重的牙齿问题。如果你在怀孕前患有牙龈炎，那么在怀孕后牙龈炎可能会恶化。在怀孕期间，定期牙齿清洁非常重要。

牙釉质侵蚀

对于一些可能经常遭受晨吐的孕妇来说，另一个问题是牙釉质侵蚀。口腔中酸含量的增加会对牙齿造成严重破坏。为了解决这个问题，你可以用一小勺溶于水的小苏打冲洗，以中和口中的酸，在刷牙之前这样做是为了减少侵蚀。

怀孕期间可以照牙科X射线吗

怀孕时请务必告诉牙医，除了帮助他们充分了解你当前的健康状况并更好地评估潜在需求外，他们还可以调整治疗中使用的麻醉剂量，或者在分娩之前除掉任何X射线。尽管来自X射线的辐射非常低，但是如果不是必须，不建议做。

怀孕期间的口腔健康小贴士

这里列出的提示可以帮助你在整个怀孕期间保持良好的口腔健康：

1.去医院进行定期检查和清洁，这是确保保持良好口腔卫生的最佳方式。

2.每天至少两次刷牙，以清除牙菌斑。

3.每天用牙线清洁牙齿，用牙线清除牙刷之间无法触及的牙齿之间的食物残渣。

4.使用抗菌口腔清洗剂，抗菌漱口水可以帮助预防牙龈炎。

5.每天刷牙或刮舌头以帮助去除细菌。

6.吃营养餐和健康零食。

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