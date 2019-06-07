BB接种疫苗，只能延后不得提前！

对于宝宝来说，接种疫苗非常重要。接下来，育姐就跟大家科普关于宝宝疫苗的相关事宜，大家来学习一下吧~

确保宝宝在注射前没有生病

当宝宝到达疫苗接种日，但孩子出现了生病，发烧、腹泻等情况时，医生建议等待孩子恢复健康。再接种疫苗。

由于疫苗是减毒或灭活的病毒或细菌，接种后会引起轻微的“疾病”过程，因此婴儿的身体在接种前应处于健康状态。如果生病了，就不能接种疫苗，可以康复后再接种，否则疫苗接种后的反应很大，长期效果也不够强。

疫苗接种时间不应该提前

医生通常在接种疫苗后会给一个预约单，上面标明了下次宝宝接种疫苗的时间和疫苗接种的内容。

有些父母觉得最好早点给宝宝接种疫苗，这样宝宝可以更早地获得所需的抗体。这种做法是不科学的，因为疫苗接种时间只能延迟但不能提前！

因为婴儿出生时带有各种抗体，所以这些抗体长时间留在婴儿体内，这决定了疫苗接种时间的早晚。宝宝的免疫功能并不完善。如果疫苗早期接种疫苗，产生的抗体含量低且水平低，就起不到效果。因此，不能提前接种婴儿的时间。

注意接种疫苗后婴儿的反应

因为婴儿接种疫苗是一种是菌类，一种是疫剂，对婴儿的神经和身体有一些刺激，会引起婴儿全身或部分的某种反应，但这不是绝对的。在接种疫苗之前，家长应该了解疫苗接种的预防措施和疫苗接种后的反应。

常见的疫苗接种不良反应包括发烧，呕吐，腹泻，湿疹，头痛，恶心，食欲不振，烦躁和哭闹。

接种疫苗后出现不良反应的婴儿应多注意休息，一般全身反应会在3-4天内自动消失。如果情况恶化，有必要及时到医院进行治疗，并在下一次疫苗接种时向医生告知情况。

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