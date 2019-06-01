婴儿床怎么选？这些功课你都做好了吗

婴儿床有各种各样的风格，从传统的天篷婴儿床到弹簧婴儿床。有些婴儿床配有保险杠，当然也可以买一套保险杠来搭配。当父母在厨房、客厅或办公室工作时，摇篮也是让婴儿靠近自己的另一个选择。如果你准备在马上到来的618买婴儿车，下面的购买指南将对你非常有用：

形状合适即可

如果你的婴儿房很小，选择一个在角落的婴儿床可以充分利用房子的空间。其他专业的婴儿床，诸如婴儿床帐篷，能保持距离，可以尽量减少干扰；也许最不寻常的婴儿床是圆形的，但谁说我们必须睡在长方形的床上？特色圆角床也可以是不错的选择。

婴儿安全最重要

买婴儿床时最重要的考虑是孩子的安全。保险杠应该环绕在婴儿床的内部，这样宝宝就不会被坚硬的木质表面所伤害。栏杆应该是防故障的，以防止它们在不应该掉下来的时候掉下来，压到你的手指或伤害婴儿。选择可调节栏杆高度的婴儿床，既可以调高在婴儿爬起来后把他放在婴儿床里，又可以调低能让你把手伸到婴儿床的另一边，不用放下栏杆就能把孩子抱起来。还可以选择一个可以跟随孩子的成长而转换的婴儿床，从小宝宝到“大”孩子都可以适用。

如果你拿到了一个二手婴儿床或在折扣店买了一个，确保每一个部件都完好无损。旧的婴儿床可以用新的硬件安全改装。同时，确保油漆是无铅的，木头里没有碎片或木屑，避免宝宝接触到粗糙的表面。

关于婴儿床的玩具

婴儿床玩具传统上是毛绒玩具或长牙环，但或许最持久、最舒缓的婴儿床玩具是可以活动的物体。你可以找到色彩鲜艳的活动物，它们在微风中转动，或者更复杂的，它们跑起来甚至还能播放音乐。你可以在日、月、星、动物、水果或像维尼熊这样的设计主题中进行选择，通过提供舒缓、重复的动作和安静的音乐来帮助孩子入睡。

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