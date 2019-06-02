克服分离焦虑，专家教你这几个方法

分离焦虑是儿童成长的正常组成部分，当你的孩子与其他人共度时光时，他会意识到只有和你在一起时他才会真正感到安全，这时分离焦虑便会凸现出来。

走出分离的第一步

分离焦虑的原因还没有确定，但有一些方法可以处理这种情况，使每个人的压力和痛苦最小化。有些孩子只要能在转过身时，看到妈妈在房间的另一边，就可以自己很高兴地自己玩；而另一些则要紧紧抱住父母，哭个不停，一刻也不愿离开他们。婴儿时期有很多看护者和家人陪伴的孩子，更容易适应新的环境，在这种环境中，他们可以从父母以外的人那里获得安慰。只有那些父母不善交际，而且被保护过度的孩子才会有更多的困难去适应其他照顾者。

善于独处也会善于分离

不介意独处的孩子也很少有分离焦虑的问题。当父母让他们的孩子独自待在婴儿床或摇篮里时，婴儿就学会了自我安慰。能自我安慰的孩子，只要他们肚子不饿、尿片不湿、不长牙，他们就可以一个人独处；他们不会感到害怕或生气，也不会大哭来期待有人跑来逗他们开心。你可以听到婴儿们自我安慰地说话、唱歌、咕咕叫，当他们被单独留在房间或婴儿床上时，他们通常会自娱自乐。这些孩子在玩耍中建立了早期的独立性，使他们不完全依赖父母。

五步放孩子走向独立自由

你知道吗？父母自身的不安全感也会造成分离焦虑！为了将孩子的分离焦虑降到最低，请阅读下面的五个步骤，并遵循它们走向自由！

1.尽早和宝宝交往，多和他们玩。如果你不擅长和孩子有关的活动，偶尔带他们出去和其他人一起。

2.鼓励你的宝宝，让他接受家人、朋友和邻居，抱着他，和他互动。

3.给孩子一个安全的房间，让他们练习从你身边爬行或学步，然后再回来。传递这样一个信息：你会一直在他身边，即使有时候不是马上就到。

4.不要让自己的焦虑影响到宝宝对独立的日益增长的需求。

5.父母双方都应该照顾孩子睡觉，喂他吃东西，给他换衣服。他感受到的家庭温暖越多，就会越有安全感。

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