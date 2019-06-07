明星产后为何能瘦得这么快？不要酸，你也可以！

看着诸多明星产后秒回产前身材，许多宝妈不禁羡慕嫉妒恨起来。其实，宝妈们也不用酸，毕竟明星在产后的护理和身材的修复上是花了大功夫和大价钱的，因为她们投入得多，所以回报得也多。那么，对于我们普通老百姓而言，要怎么打好产后体重保卫战呢？

营养充足，饮食均衡

首先，大家要知道，营养足并不意味着营养越多越好，很多宝妈在产后各种大补，猪蹄汤、乌鸡汤……这样就会在不知不觉中吸收了大量的脂肪，再加上坐月子缺乏运动，体重当然就一直增加了。所以，产后营养做到足够就可以了，不要过分地超过所需的营养量，其次，就是饮食要均衡，饮食均衡的原则是——清淡并且营养多样化。最后提醒各位宝妈，不要因为急于减肥就少吃东西，因为，产后恢复期和哺乳期确实都需要一定营养。

正确的产后运动

月子期宝妈身体一般都处于虚弱状态，所以，宝妈要拒绝剧烈运动，而是做一些缓慢、轻柔的动作。而出了月子之后，就可以适当做些运动，比如散步、针对产后恢复的瑜伽、节奏相对缓慢的韵律操、游泳等，这些运动都对产后体重的恢复和体态的恢复有一定的作用。同时，在做运动的时候一定要根据自己的身体情况而决定运动量和运动强度。

静养不等于完全不动

有的宝妈认为坐月子就是躺在床上完全不动，其实并非如此，月子期适量的运动可以帮助产后恢复，促进体内恶露的排出，让腹部和盆底的肌肉都能得到锻炼。

最后必须强调，产后不要急于减肥，做好身体的恢复和母乳的喂养才是首要的哦~

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