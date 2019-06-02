用音乐打败产后抑郁，high起来！

很多妈妈在产后容易处于情绪的低迷期，更严重的话，甚至会患产后抑郁症，这种情况并不常见。但如果产后妈妈们能够积极地去转变消极情绪，那么，产后抑郁就会得到一定程度的缓解。育姐今天给各位由此困扰的妈妈们支个招，用音乐的力量去打败产后抑郁。

音乐治疗法

目前，音乐已经被普遍地应用于抑郁症和躁狂症等心理疾病的治疗上，研究者认为，音乐通过刺激大脑的边缘系统以达到释放脑啡肽的目的，从而使人产生愉悦的心情，来达到缓解焦虑不安情绪的目的。

如何正确使用音乐抗抑郁？

根据情绪选择音乐

音乐有很多风格，轻音乐、摇滚、民谣、流行等等，所以，宝妈要根据自己的情绪来选择适合自己的音乐。如果宝妈的情绪很低落，可以选择听一些能够振奋人心的音乐，调节不良情绪。如果宝妈因为某些事情而变得情绪激动的话，就可以听舒缓柔和的歌曲，让心绪安定下来，最好不要听悲伤的抒情歌。

音乐对人性格的塑造

研究发现，听温柔的歌曲多的人，往往性子也会变得温柔起来，喜欢听摇滚歌曲的人，往往性格也比较容易急躁。所以，小编推荐各位宝妈尽量多听一些经典歌曲，经典之所以被奉为经典，一定有其原因所在，经典的音乐有陶冶情操的作用，有助于培养好的性格。

做点事情享受音乐

很多人的听歌的时候喜欢静静地听，但是其实，一边做事一边听音乐能更好地缓解产后抑郁症状。

1.边读书边听音乐：一边读书思考，一边听舒缓的音乐有助于把生活中的烦恼都抛于脑后。

2.边运动边听音乐：目前，有很多心理疾病患者利用音乐运动疗法来治疗心理疾病，研究表明，一般几个月就能见到疗效。宝妈可以试试在慢跑、游泳或者做瑜伽时，放一些喜欢的音乐。

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