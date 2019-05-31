男子用电击枪伤害孩子，声称这是一种“教育”

据日本富士电视台报道,日本一男子因用电击枪虐待子女被抓。该男子在接受审讯时，竟称这是一种“教育”。

爸爸用电击枪虐待孩子，被学校发现

被逮捕的男子名叫后藤孝宏，居住在福冈县北九州市小仓南区。据了解，后藤有3名子女，年龄在11-17岁之间。2019年2月，他用电击枪对3名子女进行了施暴。孩子的手和胳膊均被电击过，身体上也留下了烧伤的痕迹。

大女儿上学时被发现遭受了虐待，进而让爸爸的暴行得以曝光。学校立即将此事报告给儿童会谈所，随后儿童会谈所向警方报案。

经过调查，后藤对虐待孩子的行为供认不讳：“我是为了管教孩子，使用了电击枪。”据了解，后藤使用的电击枪是项圈型的，只要按下遥控器就能放电，通常被用来训练小狗。

3名孩子表示他们经常被虐待，而且持续了很长时间：“差不多从十年前就开始了”。目前，后藤已经被警方逮捕。

日本虐童案件频发，拟修改法律

近几年以来，日本经常发生虐童案件。据统计，2018年日本一共查办了1380起虐童案件，共有1394名受害儿童，案件数和受害人数都打破了历史记录。由于虐待儿童的案件持续发生，日本政府计划修改相关法律，以解决这一问题。

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