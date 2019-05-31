音乐胎教做对了，BB才会更聪明！

胎教能够激发宝宝们潜能，促进生长和智力发育，其中，音乐胎教是非常普遍、简单和舒心的方式，不光能够对宝宝有胎教的效果，孕妈们自身也能够在美妙的音乐中舒缓身心，保持愉悦。那么，爸爸妈妈们知道该如何进行有效的音乐胎教吗？我们不妨来看看以下这些建议。

音乐胎教对宝宝益处多多

有一项来自赫尔辛基大学的研究结果显示，宝宝出生后会对出生前听到的各种声音会产生强烈的反应，不管是音乐还是爸爸妈妈们的声音，宝宝们都是听得见感受得到的。出生后，宝宝们也会对父母的声音感到熟悉并做出反应。这项研究很好地体现了音乐胎教是有效果的，而且孕妈们心情的愉悦能够分泌激素，让宝宝生长得更好，也更聪颖。

如何进行音乐胎教

1.挑选合适曲目

胎教音乐以能够与子宫内胎音合拍的音乐为最佳，孕妈们可以挑选一些莫扎特、巴赫的古典音乐，这些乐曲节奏舒缓，旋律具有周期性，能够与心跳波动的图形相吻合，更容易被孕妈和宝宝接受。另外，胎教的音乐声不要放太大声，保持在75到80分贝就足够了，每天分两次听20到30分钟即可，不需要听太长时间。

2.跟宝宝一起去享受

听音乐时，孕妈们也应该仔细聆听，进入享受音乐的状态，这样也能够让宝宝们尽快进入胎教的状态，效果会更好。而且，在一起听音乐的时候，孕妈们可以跟宝宝进行互动，比如轻轻拍一拍肚子，跟宝宝说说话，这样能够让宝宝的印象更加深刻。

3.爸爸也要参与

爸爸的参与也很重要，爸爸可以跟孕妈一起哼唱，让宝宝感受到爸爸宽厚低沉的声线，或者也可以在舒缓的音乐声中给宝宝讲故事，跟宝宝一起互动，拉近距离，加深情感和联系

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