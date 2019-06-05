产后第一次爱爱啥感觉？咋这么多人在吐槽……

前两天，有宝妈后台求助，说自己产后第一次同房不是很顺利，竟然还出血了。其实，达妈听过不少女性旁友吐槽过产后第一次爱爱。今天就让我们来聊聊这个私密话题。

产后第一次爱爱啥感觉?

♦ 朵儿妈：早听说产后第一次同房会很痛，做之前就很忐忑，结果做的时候比想象更痛！呜呜呜……

♦ 思睿妈妈：唉，老公素了大半年了，刚又想要，但我真的毫无性趣，感觉有点对不起他。

♦ 笨笨妈：我当时是产后快6个月才和老公同房，时间也够久了。刚开始又干又痛，还好忍着忍着也就适应了，之后才恢复了正常的夫妻生活，真不容易!

♦ 小鹿妈妈：我是刨宫产，42天复查一个妇科检查就疼死我了，所以一直没鼓起勇气。Emmm，计划等大姨妈来了之后再说……

♦ 二傻子家婆娘：产后第一次aa啥感觉?总之不太好，比人生第一次都糟糕!还要那个啥，我怎么感觉私处更紧了?!

……

看完一些宝妈的反映，即将面对这一问题的旁友是不是有点慌。大家别太担心，产后同房确实要克服一个问题，但了解以下这些知识会帮到你。

产后第一次爱爱注意事项

△ 把握好最佳时机

医生一般会建议等到产后6周(42天)。只要全面检查没问题，子宫及身体恢复良好，同时心里也做好准备，那么这就是恢复性生活的最佳时机。还有，产后性生活恢复后要节制哟~一般每周1—2次为宜。

TIP:切勿过早爱爱

产后6周内，恶露还未排尽，会大大增加盆腔内感染而诱发盆腔炎的机会。再一个阴道还没有恢复好，同房可能会导致阴道裂伤甚至大出血。所以不建议过早开始恢复夫妻生活。

△ 动作要轻柔

产后宝妈注意力集中在宝宝身上，性致缺乏很正常。之所以感觉私处干涩，是因为子宫颈及阴道口分泌的润滑液比较少，所以第一次同房时老公可要多点耐心和技巧，而且动作一定要轻柔哦~这样也更有性致。否则，容易引起会阴组织损伤、出血。润滑剂是个好东东，不妨用起来。

对了，可别大力挤压胸部，以免致使乳房内部软组织受损，乳房外部形状改变，双乳下塌或下垂，甚至乳腺发炎等。

叮嘱一句，如果爱爱时出现阴道太紧，或疼痛剧烈，比如侧切伤口疼痛，应立即停下来，避免造成心理上的恐惧不安和身体上的损伤。

△ 一定要注意避孕

千万别以为刚生完宝宝就不会怀孕，这个想法大错特错！无论大姨妈是否再次光临，都应采取有效的避孕措施，且不可抱有侥幸心理。

如果母乳喂养，可采用避孕套、阴道隔膜、宫内节育环等避孕方法，当然最常见的是工具避孕；非哺乳宝妈呢，可以选用长、短效的避孕药，或者是工具避孕；剖宫产后6个月无论是否哺乳，都可选用放置宫内节育器的方法避孕。

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