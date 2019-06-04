还敢乱买？网售玩具增塑剂超标140倍，危害很大！

六一儿童节，不少家长会购买一些玩具当做节日礼物，这其中，不少家长会选择在网店购买，一来是价格便宜二来是方便。然而在5月29日，北京市消费者协会也公布了一份调查报告，部分网售玩具质量不达标，更有一款增塑剂超标140倍！！！

当地消协表示，超标140倍的玩具是聚美优品上的奥贝比AOBEIBY芭比娃娃，这款玩具含有大量的邻苯二甲酸酯，而这种化学物质对人体有着不小的毒害作用，不仅可引起性早熟、精子数量减少、运动能力低下、形态异常，还会影响到儿童的神经发育。

而除了有毒物质超标，还有不少玩具机械与物理性能也存在问题，比如玩具中含有过小的零件、含有锋利边缘尖端、缺少必要的警示语等等。此外还有一些玩具存在安全性能问题，主要是一些电动玩具缺乏相关警示。

给宝宝买玩具，这些东西要注意

玩具质量层次不齐，各位妈妈们在给宝宝挑选儿童节玩具的时候，也要多加注意，以免玩具威胁到孩子的健康。

1.注意看标识

需要查看玩具的合格证、产品标准、适用年龄等信息，此外大部分玩具应该还有安全警示或者标志，此外还可以看看是不是有产品安全质量认证标志，如果这些标识都齐全，那么产品大概率是合格并安全的。

2.查看玩具表面

好的玩具表面应该非常光滑，没有裂缝毛刺，这样可以避免孩子被划伤、刺伤；另外注意挑选没有锋利边缘和棱角的玩具，安全的玩具边角会做的比较圆润，以免孩子在玩耍的时候被划伤。

3.内里要柔软

如果选择有填充的玩具，比如毛绒玩具，那么就要检查一下内里的填充物是否良好，比如手感是否均匀和轻爽，会不会有异物感，以保障孩子的安全。

4.其他安全隐患

注意检查玩具的稳固性，稍一用力就变形散架的不能买；玩耍过程中，是否容易夹住宝宝手指；外部涂料是不是一碰就掉，以免被孩子误吞；是否有一些细小零件，避免孩子误服。

给宝宝选玩具，还需根据年龄来

有不少妈妈在给孩子购买玩具方面，缺乏必要的经验，经常买了自认为非常有趣的玩具，但是对于孩子来说难度太大，并不适合他们。所以说在给宝宝挑选玩具的时候，要注意他们的年龄。

0-3月的宝宝

这个时期的宝宝对外界还没有必要的认知，所以要选择最基础的玩具，比如摇铃、床铃、可抓握的小玩具等等，此外一个声光并茂的健身架也非常适合他们。

3-6月宝宝

这个时期的宝宝已经可以做一些简单的动作，比如摇动或敲打玩具等等。建议给这个时期的宝宝选择一些毛绒积木、布书等等，洗澡的时候也可以来几只橡皮鸭等。

6-9月宝宝

此时的宝宝基本可以独立坐着、自由爬行，所以玩具选择范围更大了，比如各种拖拉玩具、锤鼓、积木等，当然布书还是非常好的选择，可以开发宝宝的认知能力。

9-12月宝宝

快一岁的宝宝基本可以扶着东西站起来，有些宝宝甚至能牵着大人的手一直走了。此时推荐的玩具有球类、沙包等可投掷的玩具；文静一些的宝宝可以选择套塔、串珠架、玩具琴等。

1-2岁宝宝

这个时期的宝宝喜欢模仿、运动，活动能力也大大加强了。此时可以给他们准备一些玩具电话、画板等等。至于接近2岁的宝宝，则可以给他们准备一些交通工具、积木、图书等等，开发他们认知和语言能力。

2-3岁宝宝

对于这么大的宝宝来说，走路已经是小意思了，他们喜欢出门，可以给孩子准备一些可以出门玩的玩具，比如可以坐在上面的电动汽车、滑板车等等。此外他们对一些智力玩具更有兴趣，所以字母、单词、写字板也是非常好的选择。

3岁以上宝宝

3岁以上的宝宝已经有良好的表达能力，他们能清晰地告诉你他们想要什么，所以在买玩具的时候，一定要多征求他们的意见，只要价格合理都可以满足他们。

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