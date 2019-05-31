记住这八个好方法，让宝贝告别尿床！

对于孩子来，说尿床可能是一个尴尬问题，尽管它时常发生。国家卫生研究院指出，夜间遗尿症或夜间尿失禁（尿床的医学术语）是5岁以上儿童的非自愿排尿，超过500万儿童经历过这种情况。15%的儿童在5岁时仍在尿床，但8到11岁的儿童尿床的比例不到5%。男孩比女孩更常见，专家估计这一比例大约为2：1。虽然大多数孩子最终都会克服尿床，但你可以采取以下八个步骤来帮助孩子：

1.不要指责孩子

因为尿床而惩罚孩子，只会增加他的压力，使问题变得更严重。对这一阶段的孩子来说，完全避免尿床是很难的，当他感到难为情并向你寻求帮助时要有充分的耐心，不要把这件事闹得太大。如果父母不向他们说明这个问题，孩子们会认为自己是唯一经历过尿床的人。因此你应该让孩子放心，他不是一个人，尿床在他这个年龄段是很正常的。

2.寻求儿科医生的帮助

告诉医生孩子的尿床情况，这样医生就可以由此提供解决问题的建议。如果孩子超过5岁，或者尿床的情况突然开始发生，一定要向医生咨询是否有原因导致尿床，比如尿路感染，糖尿病，甚至压力过大，以及其他可能的原因和医学解决方案。不过请记住，在许多情况下，尿床并没有物理原因。这只是正好处于夜间膀胱控制能力发展的一个延迟阶段。

3.让孩子睡觉前上厕所

确保孩子在睡觉前上过厕所，并让他养成自发的习惯。当他排空膀胱时，在夜间小便的可能性就会减少。可以说，这种方法不能“治愈”尿床，但它也是一种有效的方法来保持整个晚上的安然入梦。一些儿科医生也建议在睡前几个小时控制孩子摄入液体。

4.制作激励图表

你可以考虑采取一个积极的激励手段，这可以从潜意识层面帮助孩子结束尿床。例如，做一个网格图或使用日历，只要没有尿床，每天晚上奖励他一张标签（比如一颗闪亮的星星或一张快乐的脸）贴在上面。当他挣到十个贴纸（对一些孩子来说可能需要更长的时间，所以要有耐心并继续鼓励他们），他会得到一个小玩具或其他的礼物。积极激励的力量确实对一些孩子十分有效。

5.检查便秘

便秘是膀胱问题的常见原因。当位于膀胱正后方的直肠充满大的或硬的便便时，膀胱会承受更多的压力。这会导致膀胱不稳定，进而导致夜间（甚至白天）尿床事故。因此如果你注意到孩子没有每天排便，或者他的大便通常很硬，要增加他的液体和纤维摄入量。苹果汁、水果、蔬菜和全谷类食品都是很好的选择，有助于缓解便秘，使消化系统恢复正常工作。

6.使用一些特定的药物

药物也是一种选择，但它有潜在的副作用。例如，去氨加压素可以减少尿量，但会引起头痛、脸红、恶心，在极少数情况下还会引起严重的水潴留。有些药物倾向于控制症状，而不是从根本上治疗尿床。一旦停止服药，尿床可能又开始了。因此建议一定要与儿科医生讨论可供选择的处方药类型，不可私自用药。

7.购买尿床报警器

当孩子尿床的时候，报警器会把他叫醒。睡眠中断可以调节大脑，更好地控制膀胱，帮助预防事故发生。这种方法大约有75%的有效性，当孩子们自己有意识地控制尿床行为时，这种方法往往会起到作用。

8.买一个防水床垫

如果尿床报警器和药物不适合你的孩子，你可以尝试更简单的方法：在床上垫一个防水的床垫和枕头套，再把新的睡衣放在孩子的床边，以便在半夜能快速换好衣服。如果他整夜睡在潮湿的床上，你可能还想让他帮忙换床单——这样做可以帮助他承担尿床的责任。即使孩子不是故意尿床，他醒来时仍能意识到自己的错误。让他帮忙换床单会让他觉得自己是解决问题的一部分，而不是问题的一部分。放松点，耐心点，这个阶段不会永远持续下去，他们长大后不会再尿床了。

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