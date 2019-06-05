新妈妈坐月子被活活热死，这些所谓的禁忌真不能信！

相信大家在坐月子的时候，都被要求穿上厚衣服，盖上厚被子，即便是大夏天也不给开空调，有些甚至门窗都不给开。山东淄博就有一个产妇，大夏天被要求穿长袖长裤、盖被子，并且不给开空调风扇，然后被热死了……

坐月子被捂出热射病，体温飙到40℃

因为穿着长袖长裤，并且未使用空调风扇降温，产妇被热到中暑了，当被医时体温已经高达40多度。医生检查后发现，产妇中暑的程度已属于热射病，心脏和肝脏也受到不同的损伤，虽然医生全力抢救，但是遗憾的是，这个只有20多岁年轻新妈妈还是不幸去世了。

在我国，坐月子已经有了2000多年的历史，为了让产妇能尽快恢复，月子里也有很多老规矩，比如不能洗澡、洗头，不能出门、吹风，不能下床、吃冷食，还要特别注意保暖，即便是大夏天都要穿厚衣服，然而这些产后禁忌真的对吗？

其实不然，事实上很多月子禁忌只是一代代口耳相传，并没有科学依据：

1.不能打开门窗，房间要密不透风

相信产妇在出院前，医生都会说一下护理要点，这其中必然有一条就是保持空气清新，这就不难看出，关闭门窗和医生的建议背道而驰，至于信哪边，大家心里应该有了决断。

2.夏天再热，也不能开空调风扇

夏天有很多产妇因为不能开空调风扇而中暑甚至是死亡，中暑和吹空调对身体不好，你选择哪个？唯一要注意的是，不要让风直接吹到妈妈和宝宝身上，建议选择变频空调，避免温度大幅浮动。坐月子的禁忌都是老传统，以前也没有空调风扇，所以这个禁忌到底是怎么来的呢？你还会信吗？

3.不能洗头洗澡，一切都要等出月子

因为身体比较虚，所以产妇非常容易出汗，而汗液恰恰是滋生细菌病毒的温床，如果不及时做好清洁那么很容易因此患病。所以说产妇一定要勤换内衣和被褥，每天温水擦浴，但要防止受凉。

另外也可以适当洗头梳头，做好清洁对身体很有好处，洗头的水温控制在37℃左右，洗好后要及时擦干或者吹干。如果是洗澡，那么要选择淋雨，每次洗澡后注意清理一下会阴或者腹部伤口，医院应该给了相关的护理液。

4.产后一刷牙就出血，所以不能刷

因为雌激素扩张血管的作用，产妇牙龈炎症加重，刷牙的时候非常容易出血。然而炎症加重、牙龈出血并不是刷牙导致，反而应该更加注意口腔卫生，所以产妇们最好还是坚持每日刷牙，注意选择软毛牙刷、避免冷水刺激、牙龈损伤。

5.一定要卧床一个月，哪都不能去

产妇身体虚弱，所以需要一直卧床休息，出门更是不可能。但事实上长期卧床并不好，不仅不利于身体恢复，还会导致便秘、肺栓塞等问题。所以即便是坐月子，也要经常下床运动，碰到晴朗无风的日子，也可以适当出去走走。

6.月子期决不能吃盐，可以用糖替代

记得我妈那会坐月子，奶奶不给吃盐，而是用糖替代，结果在月子期间我妈患上了蛀牙。其实产妇也可以吃盐的，只要注意不要过咸即可。此外记得在这段期间，多给他们准备营养价值高、含水量高的食物，必要的时候可以适当补充维生素和铁剂。

7.不能看电视，不能玩手机

相信大家都被教育过，坐月子期间不能玩手机看电视，因为这样对眼睛不好。诚然，长时间看电视、玩手机确实会让眼睛疲劳，但是这只和用眼时间有关，和坐月子没有关系啊。所以说坐月子期间也能愉快刷微博，只是要注意点时间罢了。

坐月子是好事，千万不能因为一些陋习而让它变成坏事，所以一定要掌握正确的坐月子之法，遇到不确定的事情要及时向医生咨询。

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