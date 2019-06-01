老婆怀孕后，有些准爸爸感觉不好了……

老婆怀孕后，有些男性觉得自己被忽视了，非常不适应老婆怀孕的感觉，今天育姐就给这类准爸爸熬好了一碗鸡汤，赶紧“趁热”喝吧~

老婆怀孕后感觉被抛弃？

当老婆怀孕时，你可能会生出许多复杂的情绪。有些人复杂情绪更加剧烈，更难以应对。感觉自己被忽视或不重要是老婆怀孕时很常见的感觉。你甚至会觉得老婆不再像以前那样关注自己了。

你要知道，孕育生命是一件很了不起的事情，老婆沉浸在这种情绪中很正常，并不是故意忽视你。

感觉无法参与孕期？

有时候怀孕与你想象的并不一样。有些专家将怀孕说得好像是女性一个人的事情，这很容易让你觉得自己在怀孕这件事上是个“隐形人”。不过下面这个爸爸的感悟，可能会让你感觉好一些：

“陪老婆去产检时，有一种没有自己事的感觉。甚至有些妇幼专科医院，找到男厕所都有些不容易。那感觉好像去了一个当地的饭馆，那里全是当地人，只有你不是。但总的来说，孕育生命还是个积极的过程。当孩子出生后，我才感觉真正参与进去，可以尽情地扮演父亲的角色。”

感到嫉妒与易怒怎么办？

对于有的男人来说，感觉被抛下会引起强烈反应，比如嫉妒和易怒。

愤怒是人类常见的情绪，每个人都经历过。但是，愤怒是负面的，尤其是频繁发生或难以控制的时候。

生气、发脾气会让老婆害怕和有压力，也会增加胎盘中的皮质醇，对胎儿造成伤害，提高早产、低出生体重和发育迟缓的风险。

如何处理好情绪？

如果你觉得被抛下了，和老婆、朋友、家人聊聊。开诚布公地交流可以消除误解。这种交流越早越好，可以把情绪消灭在萌芽中。

如果你有朋友已经当爸爸了或也是准爸爸，交流你们的经历，问问他们是否也觉得被抛下了，又是怎么解决的。

积极的思考与自言自语也是处理这些情绪的有效方法。它们会增加你的积极情绪，从而提高你的应对能力。比如，你可以对自己说，她没有不理我，她只是对孩子很兴奋。你可以试着通过运动、深呼吸、肌肉放松、瑜伽和其他你喜欢的或帮助你放松的活动来释放压力和紧张感。

如果老婆对婴儿用品或取名很有兴趣，你可以积极地与她一起做这些事情。刚开始可能会觉得很奇怪，但如果你克服了这一点，投入其中，你会开始有不同的感觉。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)