取名也是大学问！2孩子被取笑，又哭又闹要改名

取名字，那也是一门学问。家长若是没修好，那孩子就遭了殃。浙江台州一10岁男童因为名字每天被同学嘲笑，不惜以不上学威胁父母改名字……

洋洋父亲陈先生表示“当初起名的时候还觉得这么名字特别好听呢，没想到用方言读竟然整出这样的问题。”

原来，洋洋的名字叫昊洋，用普通话读起来没问题，但用台州当地方言读起来谐音“好娘”。然后，同学们就给洋洋取了绰号，每次看到他就叫“好娘”。这让身为男孩子的洋洋受不了，放学回家就给父母打电话哭诉，说每天被同学嘲笑名字太搞笑，自己不想去学校了。

因为儿子每天哭闹，情绪崩溃，直接影响了学习成绩，连去学校都很排斥，在外做生意的陈先生夫妇都没心思跑业务了，三天两头跑回家安抚他。但对于儿子提出的改名字，夫妻俩一开始并不支持，觉得儿子都10岁了，名字用的习惯了，为了一个绰号就改太儿戏了。只是他们没想到，儿子改名字的意愿非常强烈，竟以辍学相逼。

最终，夫妻俩在派出所了解更名的一些规定后，带着儿子和户口本、双方的身份证以及孩子的出生证明，去办理更改名字的审批手续。原来，洋洋的情况正符合可以变更名字规定中的第二种情形：“姓名或者姓名的谐音易造成性别混淆、他人误解或者伤及本人感情的情况”。

现在，洋洋有了新名字，一场因为名字谐音问题引起的风波终于平息。

洋洋是要改名字，而石家庄一5岁是哭闹着要改姓。

苟先生和李女士育有一子，孩子随父姓，取名苟某某。幼儿园小朋友叫他小苟，个别孩子打闹时甚至会学狗叫。苟某某认为他们是在骂人，回家就哭闹着让父母把他的姓改掉。夫妻俩无奈之下，找到了户籍民警。民警了解情况后，征得苟先生和李女士夫妻俩意见，让他们写下孩子改姓的申请书后向上级主管部门申报。如今，孩子已经改叫李某某啦~

TIP：除了苟，还有这些“奇葩姓氏，比如仇、别、黑、胖、粘、是、毒、羊舌等。

这里也提醒大家，改名改姓有一些讲究。

根据我国的相关规定，以下情形可以由公民本人或者监护人申请变更名字：

* 姓名或姓名的谐音违背公序良俗的;

* 姓名或姓名的谐音易造成性别混淆、他人误解或者伤及本人感情的;

* 名字中含有冷僻字的;

* 公安机关认定确需变更名字的其他特殊情形等。

申请变更姓名，应当提供变更理由和相关证明材料，经户口所在地公安派出所调查核实，县级公安机关审批后，方能给予其更改。

公安部门户政人员表示，若未成年人变更姓名，应经父母双方或监护人协商一致，才能更改;十周岁以上未成年人变更姓名，还需征得其本人同意等，否则不予更改。

至于详情大家可以咨询当地户籍部门。

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