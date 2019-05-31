六一嗨皮全攻略，带你花式玩转儿童节~

一年一度的儿童节又来了~祝小朋友们儿童节快乐鸭！每逢六一，家长们总是喜忧参半。可以和孩子一起畅玩一天，留下美好的共同回忆当然是很开心的，但是，该怎么度过六一儿童节呢？别方，这里有一份六一嗨皮全攻略，快点get花式玩转儿童节的N种方法吧！

爱玩是孩子的天性，儿童节只闷在家里可不行，快点带上宝宝，一起出门嗨吧！

1.游乐场

提起孩子，我们都会想起游乐场，这几乎是童年的标配。对于身形较小的孩子，旋转木马、碰碰车之类的就足以让他们欢呼雀跃，而稍微大点的孩子选择就更多了，海盗船大摆锤等项目一定会让他们尖叫出声~每个项目的具体身高要求都不一样，家长们要提前问清楚工作人员哦~

2.动物园

带孩子去动物园也是不错的选择，让孩子更亲近大自然，也能认识更多的动物。在玩耍中让孩子逐渐意识到，要和自然和谐共处，爱护动物。

3.科技馆

对于好奇心比较重的孩子来说，科技馆是全天下最棒的地方了！各种令人眼花缭乱的高科技玩具，不可思议的科学现象，脑洞大开的科学实验，令人大呼神奇。当然，在游戏过程中，孩子也能轻松学到很多知识哦！

4.电影院

临近六一，各大院线也上映了不少适合孩子看的电影。《哆啦A梦：大雄的月球探险记》将带领孩子们探索月球，《巧虎大飞船历险记》则会展开一段惊心动魄的冒险，《托马斯大电影之世界探险记》可以领略世界各地的美景，《哥斯拉2：怪兽之王》一定可以满足喜欢英雄的孩子！不妨让孩子一起参与选择，陪孩子一起看场ta喜欢的电影吧~

民以食为天，何况孩子正是长身体的时候，当然不能饿肚子。但是在儿童节这天，为了给孩子留下更加难忘的回忆，家长们不妨玩点新花样~

野餐go go go

选择一个风景宜人的公园一起野餐吧！带上餐桌布、孩子喜欢的食物、餐具、洗手液和一个多功能的野餐包就够了。为了野餐可以更加安全和方便，建议大家用保鲜盒带做好的不需加热的食物，条件允许的话，也可以自带烤炉装备。

千奇百怪DIY

现在有一些餐厅会提供个性化DIY晚餐，家长可以和孩子一起制作自己喜欢的面包糕点，也可以开发各种“黑暗料理”，一起发挥创造力。

亲子一心共下厨

当然，在家一起下厨也是很棒哒。买好食材，可以让孩子在一边打下手，给孩子安排一些洗蔬菜之类的轻巧活。亲子齐努力，自己参与制作的佳肴，吃起来也会格外香哦~

既然是孩子们的节日，礼物自然是必不可少的！给孩子选礼物是门大学问，毛绒玩具什么的，家里已经一大堆了，很难再引起孩子的兴趣。偷偷给大家支招，要想让孩子眼前一亮，育姐给大家推荐两款：

♥ 智趣机器人

随着科技的发展，现在市面上已经有多款智趣机器人了。它们不仅外形萌趣可爱，还有着非常多的功能。例如和孩子对话，回答孩子的各种“为什么”，教孩子背诗、学英语、做算术，边玩边学，其乐无穷。

♥ 考古巧克力

这是一种很好玩的巧克力，需要孩子拿小锤子轻轻敲碎表面的壳，像个考古学家一样，轻轻使用各种工具清理“现场”，当然一切都是巧克力制作的，都可以吃哦。根据孩子的兴趣，还可以选择不同主题，例如恐龙、城堡等。

当然啦，礼物一定要选孩子喜欢的，毕竟只有孩子喜欢的，才是最好的~一定要根据孩子的喜好来选择哦！

六一儿童节当然要放肆地玩耍，不过安全问题也不容忽视，特别是带孩子外出时，家长们务必看好孩子，注意安全。祝大家都能度过一个美妙难忘的儿童节！

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