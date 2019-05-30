男宝天生没皮肤，一团“生肉”吓哭护士

据英国《每日邮报》报道，英国一名男宝宝出生时，身上没有皮肤覆盖，好像一团“生肉”。医生认为这名男婴难以存活，但奇迹却发生了。

妈妈早产10周，宝宝天生没有皮肤

据了解，孩子的妈妈名叫洁西卡·基布尔，爸爸叫杰克·沙托克，是一对19岁的小夫妻，来自沃里克郡利明顿温泉镇。

2018年11月24日，洁西卡发生早产，提前10周在诺丁汉市医院生下了儿子——凯登·沙托克。凯登出生时体重只有1105克，更令人惊奇的是，他除了脸上，全身没有任何皮肤覆盖，血管可以看得一清二楚，一碰就破，根本无法将他抱起。

护士们从没遇到过这种情况，心疼宝宝的同时也感到害怕。她们按医嘱做完护理工作后，跑到婴儿监护室外大哭起来。

洁西卡回想起第一次看见儿子时说道：“孩子身体十分虚弱，看上去就像是一块没有煮熟的肉。我和老公都哭了，护士们不知道说什么好，也哭了起来”。

产后第10天，爸爸妈妈才第一次将儿子抱在怀中。抱起时，他们动作小心，既缓慢又轻柔，生怕弄伤孩子。

孩子顽强存活，引起国际医学界关注

出生六周后，凯登身上才开始长出皮肤。在这六个星期里，他不停地和各种疾病作斗争，包括先天性疱疹、皮肤松懈症、脓毒症、细支气管炎、坏死性小肠结肠炎等。有两次，医生都判了死刑，但凯登还是顽强地挺过了难关。

6个月后，小凯登的体重已经达到了4280克。经过医生的同意，孩子可以跟随父母出院回家。

一个月前，凯登做了皮肤移植手术，把腹部的皮肤移植到右手臂上。据悉，凯登明年还要再做四次这样的手术。

这起病例也备受国际医学界的关注，至于病因，有医生指出很可能和妈妈孕期肾病并发症有关。据了解，孩子的母亲在怀孕时曾发生过肾积水，产前3个月还有过一次肾出血。

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