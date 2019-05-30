帮孩子控制情绪，我们为你准备了这几个好方法~

有了调控自我情绪的能力可以帮助孩子摆脱不良情绪，并且能保持积极乐观的心态。而对于孩子情感教育的黄金期就是幼儿期，所以家长要抓住这段时间培养孩子的情绪调节能力：

幼儿情绪调控力相对较差

小孩子的情绪一般很不稳定，容易大哭大闹或者情绪变化很快。而家长是孩子的第一任老师，爸爸妈妈需要充分发挥自己的作用，帮助孩子正确调节情绪。

教给孩子调节情绪的方法

小孩子的注意力很容易被转移，当孩子哭闹的时候，一块糖或许就能让孩子化悲为喜，这其实是孩子所特有的对情绪的无意识调节。面对孩子的不良情绪，爸爸妈妈要讲究方式方法去帮助孩子，常见的方法有冷处理或者转移孩子的注意力。此外，爸爸妈妈也要让孩子学会自我调节情绪，比如让孩子学会正确释放不满情绪和压力，迅速恢复到正常状态。

制定必要的规矩

面对孩子的无理取闹，父母不能一味地让步。爸爸妈妈可以提前给孩子制定一些规矩，当孩子因为不良情绪触犯规矩时，给予一定的惩罚，孩子会记住教训，并在下次出现同样情况时学会约束自我。

营造和谐的家庭氛围

一个和谐的家庭氛围对孩子的影响很大，那么，该怎么做呢？首先，爸爸妈妈的关系一定要好，这会让孩子在家庭生活中获得爱的感觉，从而产生积极的生活态度。如果家庭气氛紧张，孩子的心理发展也会受到阻碍。其次，就是要处理好和孩子之间的关系，亲子关系不好会导致孩子长大后对情绪的控制力下降，而如果过于溺爱孩子的话，又会让孩子养成自私、任性的性格。

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