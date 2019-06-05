认真脸，这18种食物真不适合小孩子！

宝宝吃什么，一向是家长最关心的问题之一。因为这不仅关系到宝宝的生长发育，还影响到孩子的生命安全。不过有些食物，虽然之前长辈允许甚至流行给宝宝吃，放到现在却不建议再喂啦！

1.盐

但凡看过一些育儿类知识文章的家长都知道，其实“不吃盐宝宝就没力气”的说法早就被抨击千百遍了。最新（2013年）《中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，1岁前的宝宝不需要额外补充盐，因为他们日常饮食（包括奶水和辅食）中，钠的含量已经足够。给宝宝吃盐，反而增加心血管疾病的风险，还会让宝宝口味变“刁”，挑食偏食。

所以以后去超市给宝宝买食物，尤其是加工食品，记得查看成分表哦。

2.蜂蜜

1岁前的宝宝，饮食中不应该添加蜂蜜。因为蜂蜜中含有肉毒杆菌的梭状芽苞杆菌，医学上称此为肉毒杆菌中毒症状，婴幼儿肠胃消化能力及对病毒的抵抗能力均差，可能出现肌无力，吃奶差等症状。

蜂蜜的成分大部分是糖，小部分是水，其他营养成分比较少，给宝宝吃也不会有什么惊天动地的营养效果，不如不吃。

3.果汁

2017 年5月22日，美国儿科学会（简称AAP）发布了关于婴幼儿饮用果汁的最新指南，明确指出，1 岁以下宝宝不能食用果汁。之所以规定这么严格，是因为喝果汁不如直接吃水果，里面的膳食纤维被破坏，一杯果汁还等于两三个水果的热量，甜美的味道还会刺激孩子的味蕾，降低他对母乳和白开水的接受度。

所以育姐建议宝宝小的时候，最好用勺子“刮”；大点以后可以切成合适的小块或者让他直接啃，这样还能锻炼他的牙齿咀嚼能力和胃部消化能力，一举多得！

4.整颗坚果

坚果容易导致过敏，除此之外还存在着对宝宝更大的致命威胁——导致窒息！因为坚果的形状较小，质地较硬，宝宝吞咽能力和消化能力都还发育不完善，一颗下去就能噎住呼吸道，引起窒息。

所以类似原理的QQ糖、果冻、瓜子、鱼肉中夹杂的刺等食物也在黑名单上。真的想给孩子添加坚果，吸收营养，可以考虑碾碎磨成粉。

5.纯牛奶

1岁以前的宝宝，奶制品的主要来源应该是母乳，如果母乳不足，那么配方奶粉也能为宝宝补充各类营养素。纯牛奶中含有高浓度蛋白质和矿物质，1岁前的宝宝难以完全吸收。1岁后对牛奶不过敏，乳糖不耐症症状较轻的宝宝还是可以喝的。

6.菜汤

不知道为什么，宝宝在吃辅食米粉时，长辈总喜欢把菜汤倒进去。这么做一来给宝宝增添了盐分，因为大人的菜里面肯定放了不少盐，会溶解到汤里。二来即使是单独蔬菜煮的水，一些化肥农药等残留也可能溶解到汤里，蔬菜的营养成分却不会，依旧在菜里。所以对宝宝没有任何好处的菜汤，不要给宝宝吃了。

7.腌制食品，酱菜

之前的人们为了让食物的留存期限长一些，因此发明了腌渍等加工方式，吃起来也是鲜香可口。但是这类食物并不适合宝宝吃，它们盐分过高，会加重宝宝的肾脏负担。

8.重金属超标的鱼类

虽然鱼肉蛋白质含量较高，还富含DHA，是宝宝的优质食物来源，但是也有些鱼类不适合宝宝吃。一些处于食物链高层的鱼类，比如金枪鱼、旗鱼、鲨鱼、剑鱼等汞含量很大，吃过的小鱼们的重金属会累积在它们体内，给宝宝食用后会影响神经系统，少吃为好。

大黄鱼，金枪鱼，鳕鱼，三文鱼等鱼刺较少的近海淡水鱼种类是不错的选择哦。

9.成人饮料

这里的饮料包括两种，一是酒精，二是功能饮料比如红牛。

先说酒精，它会刺激宝宝敏感的肝肾大脑，导致功能损害记忆力下降。而且只要一点点的剂量，就可能导致孩子酒精中毒，危害神经系统，留下终身后遗症，智障或者癫痫都有可能。

因此，儿童医务科主任告诫大家：酒精是绝对禁止的，尤其是3岁以内的孩子，这个年龄的孩子神经系统在快速发育，对外界环境损伤敏感度非常高。

再说功能性饮料，市面上宣传的各种特殊用途的“功能饮料”只是一种营销概念，我国的《饮料通则》中，并没有这一说法。而且这类饮料中往往含有大量糖分或者咖啡因，摄入过量将会引起孩子恶心心悸。

10.不知名保健品

有些保健品，广告做得震天响，听着听着就以为真的很有效，其实一看成分表就漏了馅。首先所有的保健品都是不能治病的，只能保健！它的成分安全性有效性都可能是商家吹嘘出来的，许多时候仅仅给人一种安慰。某些甚至会有毒副作用，引得宝宝过敏性早熟。

如果宝宝在医院检查确实缺少某种营养素，也只需在医生的建议下补充，不要自己盲目购买甚至滥用保健品。

11.许许多多的零食

宝宝爱吃零食这事挡也挡不住，拦也拦不了的事情，然而大部分零食确实就是高糖高盐，不能多吃！

（1）巧克力：热量高糖分高脂肪量高，还含有咖啡因，吃多了会引起肥胖和蛀牙。

（2）膨化食品：薯片虾条口感很好，但是商家为了口感就高盐高糖，这样才能吸引消费者。

（3）鳕鱼肠：鳕鱼的含量不高，加入了大量面粉和调味剂，钠含量较高。

（4）烤肠：里面的肉来源不明，盐分高甚至某些黑心商家添加了亚硝酸盐。

（5）小面包：加入了大量油脂香精，某些口味也只是人工调制而非真的加入了让牛奶或者水果蔬菜，即使是全麦的称号，五谷杂粮也仅仅在配料表后面几位，却用更多的油和糖来改善口感。

（6）饼干：含有大量脂肪，有些甚至是以起酥油（氢化）为原料，含糖量高

（7）含乳饮品：不要以为含有牛奶两个字就是用牛奶制成的，其实可能生牛奶含量很低甚至用奶粉加水勾兑而成，家长要看好配方表。

（8）猪肉脯：口味重，糖盐味精较多。

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