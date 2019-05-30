为什么BB深夜总是醒？这三个因素你考虑过了吗

提问，新手妈妈什么时候最难熬？

是从产房出来大家都围着宝宝转没人理你的时候；

是和婆婆育儿观念不同争吵不休的时候；

还是给孩子换尿布手足无措的时候？

答：都不是，是日复一日深夜爬起来给孩子哄睡，自己都快睡着了孩子还哭个不停的时候！

据调查显示，亚太地区0~3岁婴幼儿的睡眠时间显著少于欧美国家。而且76%的中国家长都认为自己宝宝存在着睡眠问题，平均一晚上醒来1.78次，位居全球第二。所以各位爸妈爷爷奶奶，深夜里哄睡的真的不不止你们一家。能有个“睡神”孩子才是难得的事情。

那么正常的宝宝，睡眠模式到底是怎样的呢？根据专家说法，6个月的宝宝就应该具备一觉睡到天亮的能力了，不过知识和实际操作往往存在着较大出入，研究结果显示只有10%的半岁宝宝能做到夜间的连续睡眠。随着月龄的增加，睡整觉的比例增幅并不大，1周岁的宝宝也只有13%。

所以到底是什么阻碍了宝宝的“完美睡眠”呢？

因素一：奶睡

研究还显示，母乳喂养的宝宝夜醒次数比非母乳喂养的更多。其实这也不能怪宝宝，毕竟母乳是他们重要的口粮。当孩子一出生，他们就懂得寻找妈妈的胸部吮吸奶水了。因此刚来到这个陌生的世界上，还不适应，妈妈的皮肤和温热的奶水能给予他们安全感。

另外，吃母乳的宝宝往往饿得比吃奶粉的宝宝快。过这不是因为母乳没营养，而是因为母乳更适合孩子，消化得比较快，所以可能一天母乳喂养的宝宝需要多喂几次。到了晚上，宝宝觉得饿了，自然会醒过来吵着要喝奶喝着喝着他们就睡着了。

但是！

这种做法就使得宝宝养成了依赖外界条件入睡的习惯，宝宝的睡眠会变得浅而且容易惊醒，1岁的婴儿奶睡的话夜醒的频率会增加80%。

处理办法：妈妈可以在宝宝入睡前，尽量让宝宝吃得饱一些，当宝宝夜里哭闹时，也不要马上喂奶，而是先观察一会，如果他会努力凑近你的乳房并发出啧啧的吮吸声，那么就可能是饿了，此时才开始喂奶。

因素二：抱睡

当宝宝还在妈妈肚子里时，孕妈难免会有各种动作，因此宝宝会习惯在轻微摇摇晃晃的环境里睡着。出生后大人们也多会采取抱抱和摇晃的方式哄他，因此宝宝在这种环境里更容易入睡。不过正因如此，就苦了一些爸妈，半夜孩子拼命摇晃双手的妈妈，下班回来还要开车兜上一圈又一圈好安抚宝宝入睡的爸爸……

抱睡其实和奶睡一样，都是在给宝宝的睡眠设立门槛，然而大多数家长都在这么做。喊着奶嘴，在摇晃的臂弯里睡着，成为孩子从浅睡眠迈向深层次睡眠的必要条件。

即使一开始能睡着，进入浅层次睡眠，而后依赖性强的孩子就无法独自入睡，会醒来并哭着求家长再次给予相同的条件。相同的，这样的宝宝也容易被惊醒。

不仅如此，宝宝长期躺在妈妈的怀抱睡觉，四肢和各个身体骨骼都不能舒展，会让他的肌肉处于紧绷状态，很影响孩子的生长发育。而且睡觉是孩子成长发育最好的时期，床上能够伸展的空间会更适合宝宝，也有利于宝宝的发育。

处理办法：缺乏安全感的宝宝，家长可以买睡袋、小毯子来包裹，或者是用婴儿睡垫，模拟环抱的姿势，让宝宝能够安心入睡。

小宝宝可以抱着睡，但三个月后还是如此，说明已经开始养成依赖了，尽量狠心拒绝奶睡抱睡。并且培养一定的入睡程序，比如睡前一起关灯、讲故事等，帮助宝宝平静心情。

因素三：看电视入睡

在电子屏幕泛滥的年代，电视平板手机上播出的各种视频内容也是阻碍孩子深层次睡眠的大问题！根据海儿童医学中心儿童睡眠研究中心调查显示，中国4岁以下儿童看电视率为70.3%，其中2岁以下为58.7%，4月龄婴儿电视暴露率竟达31.1%。这还只是电视的数据，算上手机平板估计要大大增加。

视频会使得宝宝在睡前精神兴奋，同时电子屏幕发出的蓝光能抑制褪黑素的分泌，改变宝宝对昼夜概念的形成和认识，进而影响睡眠的时间与质量。后果是宝宝入睡准备时间延长，整体时间延后，深层睡眠时间缩短。

处理办法：选择更为轻柔的哄睡方式，不能偷懒让孩子靠着电子屏幕而困倦睡去。2岁以下儿童应尽量避免屏幕暴露，而2岁以上儿童屏幕暴露时间应控制在2小时内。

有时排除了各种问题，还是哄不好宝宝，无法让他乖乖睡觉，那只能无奈承认你生了个高需求的宝宝。即使如此，能避免他养成坏习惯也是好的，所以拒绝奶睡和抱睡，今晚就试一试吧。

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