深圳幼儿园竟用这玩意给娃洗手，孩子眼睛都熏红肿了！

前些日子，刚曝出幼儿园喂孩子喝风油精的事情，妈妈们还没有缓过来，深圳一家幼儿园又出了问题，他们竟然用强力消毒粉给孩子洗手！

衣服上出现小白点，竟是因为消毒粉

近日深圳龙岗一幼儿园的家长发现，孩子的衣服上经常会出现一些斑点，看起来像是被漂白了一样，而且孩子还总是抱怨幼儿园洗手的水很难闻。随后家长向幼儿园了解情况，结果发现幼儿园竟然在孩子洗手的水里加消毒粉！

5月初有个班级爆发了疱疹性咽颊炎，为了避免再出现类似的情况，幼儿园决定用消毒粉兑水替代洗手液，以提高消毒水平。因为这种消毒粉有漂白的作用，所以当水溅到衣服上的时候，就会出现白斑。

事情一传开，家长们非常恐慌，要知道消毒粉不仅有消毒作用，也有很强的腐蚀性，这很可能威胁到孩子的健康，而这一想法也得到了一些家长的证实，他们表示孩子回家总是说眼睛疼，仔细一看竟然有红肿的迹象，这明显是被消毒粉给熏的。

大人尚且不能用消毒粉洗手，更何况是孩子，这明显犯了常识性错误。虽说院方的出发点是好的，但是明明可以用更科学，安全的消毒方法，来确保孩子们健康，这分明是为了省事而不负责任的表现。

园方的不负责任，让家长们非常愤怒，并且上访教育局。当地教育局介入调查后，立即取消当年评优评先资格，并且要求举办方换掉园长，同时勒令幼儿园赶紧停止使用消毒水消毒，而使用其他科学的方法进行消毒。

我们该怎么保护孩子？

近年来幼儿园的负面新闻频繁爆出，比如孩子的午饭是用霉变食物做的、老师虐待孩子等等，这也让我们对幼儿园失去了信心。为此不少妈妈也在问，当我们把孩子交给幼儿园的时候，是不是有什么方法也能保护一下他们？

1.与老师打好关系

有条件的话，一定要和幼儿园的老师搞好关系，比如经常发个消息问候一下，逢年过节可以让孩子给老师发个祝福语音。这样和老师打好关系后，他们对孩子也会好一些；当出现什么问题的时候，也会及时向你反馈。

2.幼儿园要有监控

尽量让孩子去口碑比较好的幼儿园，教室里最好能有监控，现在有不少幼儿园有自己的APP，家长们可以通过APP随时查看孩子的情况。而且在监控的约束下，那些心术不正的老师也不太敢虐待孩子。

3.多和孩子交流

一定要学会和孩子聊天，每天放学后要和孩子多多交流，问问他们是不是在幼儿园里受到了不公平的待遇。并且要时刻提醒孩子，如果被老师或者同学打了，那么就一定要告诉爸爸妈妈。

4.查看孩子身体

每天注意查看孩子的身体，看看是否有伤口或者淤青，发现伤痕的时候一定要问清楚；另外还要注意观察孩子的情绪，他们心情不好的时候一定要慢慢探听出详情。此外也要注意，当孩子突然不愿意去幼儿园时，他们很可能是在幼儿园被欺负了。

5.教他们保护自己

平常可以告诉孩子一些保护自己的方式，比如被同学欺负的时候，一定要及时找老师帮忙。而如果被老师打骂，那么要先乖乖听话，等回家后及时告诉爸爸妈妈。

6.放个录音笔

当觉得孩子在幼儿园受到不公正待遇时，可以在他的书包里偷偷放个录音笔，以确定孩子是不是真的被欺负了，而且这个录音也可能是将来维权的重要证据之一。

幼儿园的价格越来越贵，但是品质却比一定跟得上，只能希望园方敛财的同时，也能为多为下一代考虑考虑……

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