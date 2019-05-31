2女童倒在了小区景观池！你还敢让孩子靠近这些地方吗？

前不久，余杭某小区里发生一起令人心痛的事故。2名小女孩倒在景观步道积水中，经抢救无效死亡。据了解，疑是景观步道漏电夺走了2条鲜活的生命。

2名女童小区景观池身亡

小女孩一个8岁，一个10岁，她们的突然离世给2个家庭带去了巨大的悲痛。其中8岁女童的父母强忍悲痛，捐献了女儿的眼角膜，令人动容。如今，事故原因还在进一步调查中。

事发后，受害者妈妈在朋友圈为女儿声讨物业。在她看来，女儿的悲剧不是天灾而是人祸，如果物业在早些天狗被电死就及时处理景观灯漏电的问题，一切都不会发生。

通报回应

之前，@余杭街道(浙江省杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处官方微博)发布情况通报称：初步判断可能为触电引发。

在此之后，@余杭街道再次发布通报——

此事被媒体曝光后，很多网友留言，痛心2个孩子不幸离世，同时也关心事故的原因，希望能尽快查明，杜绝类似悲剧的发生。

此类悲剧不是个例

近年来，此类伤亡事件一再发生，受害者多是玩水的孩子。

2018年5月26日，福建福清一小区，3名儿童(2男1女)疑触电倒在了水池旁边，再也没能醒来。

2017年8月24日，山东济南一小区，2名8岁男童在喷水池里捉鱼玩，其中一个男童疑触电突然倒在水里，虽然被救上来但最终经抢救无效死亡。

2016年8月3日，河南开封万岁山景区，一名11岁男童疑因触电倒在了观景水池里，男童父亲和另一名亲戚前去营救也被电击落水。三人随后被送医救治，但均因抢救无效身亡。

2016年6月11日，河南郑州一小区，一5岁男童在景观喷泉被电击身亡，母亲前去施救被电晕，后经救治转危为安。

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景观水池、喷泉不适合戏水

夏天到了，很多小区的景观水池、喷泉陆续开放，希望家长朋友门能提高警惕。划重点！景观水池、喷泉均不适合戏水！不同于游乐场所，这2处因为喷泉、灯光等设计需用电，有触电的危险。此外，它们还存在一些隐患：

△ 水柱伤人

一些喷泉的压强非常大，远比我们想象的更危险。央视曾做过一项实验：将一个5公斤重的西瓜被置于喷泉口2cm上方。喷泉一开启，西瓜瞬间被冲飞，大概一米多高。喷泉关闭，西瓜立即掉落在地，摔得稀巴烂。

△ 水池溺水

儿童体型小，景观水池再浅也有溺水的风险。所以，即便景观水池没有通电，也要让孩子小心。

△ 皮肤过敏

喷泉水多为循环水，极易滋生细菌。孩子皮肤娇嫩、敏感，抵抗力也较弱，接触了可能会引起皮肤病，甚至引发皮肤溃疡。

△ 出水口卡伤

一些喷泉的出水口是开放式设计，存在不小的安全隐患。孩子手指、小脚丫一旦被卡住，很难拔出。

没有什么比孩子安全更重要。除了小区，城市里还有很多景观水池、喷泉。希望大家谨记，只可远观，不可近玩！切勿让孩子靠近，更不要让他们在此戏水打闹！

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