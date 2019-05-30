婴儿这个睡姿最安全，你清楚吗？

婴儿猝死又称婴儿床死亡，是指新生儿和较大婴儿在睡眠时死亡。它是1个月至1岁婴儿死亡的主要原因，这似乎特别令人恐惧，因为没有人真正知道是什么原因造成的。

婴儿应该避免的睡觉姿势

研究人员发现，趴着睡觉的婴儿往往更容易猝死，所以所有的婴儿专家都建议让孩子仰着睡觉。

如果宝宝晚上睡觉换了位置该怎么办

如果这真的让你感到困扰，你可以买一些婴儿睡眠定位器，让你的孩子待在一个地方，但它们似乎更多的是为了父母的舒适，而不是为了孩子的安全。虽然有些人认为婴儿猝死综合症可能是婴儿呼吸暂停症的一种形式，但到目前为止还没有确定的解决办法。

婴儿床上用品、毛毯安全

你能控制的事情之一就是孩子的安全被褥。床上用品不能太软，不能在孩子周围竖起来或缠着孩子。虽然专家不能确定软性床上用品是罪魁祸首，但许多婴儿猝死综合症受害者被发现是睡在软而厚的床上用品，或睡在可能令人窒息的黏糊糊的玩具中。如果你决定为婴儿床或摇篮买一个婴儿袋、枕头或楔形物，确保它不是太软，这样婴儿就不会被它缠住或覆盖。在孩子睡觉时，把毯子、包或床上用品从脸上拉下来，让他养成好的习惯。婴儿可以用毯子睡觉，但毯子应该足够轻，便于从下面爬出来。确保其他照顾者都知道让孩子平躺着睡觉的重要性。

如果宝宝太热、太饿或太湿，ta可能不想睡觉

如果你的孩子晚上看起来很烦躁，那可能是因为房间太热或太闷了，把室温保持在成年人舒适的温度就可以了。如果你能难让孩子进入睡眠，你可以简单地摇晃或在喂奶时把婴儿平放在床上，你不需要改变孩子的位置。让孩子躺下睡觉并没有什么特别的秘诀：每个婴儿都有自己的需求，随着时间的推移，你会了解到孩子的偏好。

婴儿监视器可以帮助父母照看熟睡的婴儿

婴儿监视器不能预防婴儿猝死，但是它可以给你关于婴儿运动的信息，你可以时不时看一下，确保他仍然是仰睡的。检查婴儿的呼吸从来没有像现在这么容易：现代婴儿监视器的高音质可以把孩子的呼吸声音带到你的房间，即使是在半夜。今天的监视器使用的红外光系统甚至可以帮助你在黑暗中照看孩子。

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