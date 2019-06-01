35+备孕,这些功课请先做好!

35岁以上妊娠的妇女被认为是高龄产妇。研究表明，推迟生育到35岁以后的nvx确实会面临一些风险，包括流产、早产和死产、妊娠糖尿病、染色体异常和胎儿生长迟缓，但这并不意味着你注定无法顺利地产下健康的婴儿。不过可以确定的是，高龄妇女的确需要一些额外的产前检查。如果你超过了35岁，以下是如何利用正确的生活方式来增加健康怀孕的几率。

服用产前维生素

首先你应该在怀孕前尽可能保持健康。建议开始服用至少400微克叶酸的产前维生素，以帮助预防神经管出生缺陷，如脊柱裂，这会使婴儿的脊髓组织不能闭合。

做好孕前检查

如果你打算怀孕，尽快去看医生做怀孕前检查。他能帮助你找到适合自己最好的产前维生素，还可以让你了解到有关怀孕期间饮食摄入、安全产前锻炼以及在接下来的九个月里你应该避免的任何环境因素等问题。

控制现有的健康问题

建议定期看医生寻求专家们的帮助，以确保任何现有的健康问题得到有效地控制，如糖尿病或甲状腺。

选择分娩方式

剖腹产不是唯一的选择。不过现实生活中许多母亲最终会选择剖腹产，因为多胎和医疗并发症，但最好尽可能地顺产。

定期检查体重

如果超重了就要制定减肥计划，怀孕时体重超标的女性更容易出现问题（而且往往在分娩时出现问题的风险更高）。

放松自己

当你感到精疲力竭时，让自己休息一下。高龄女性在日常生活中表现得更为成熟，她们倾向于在怀孕前继续做好她们的工作或家务。然而，你需要休息来保持你和宝宝的健康。

增加营养补给

在日常饮食中加入多种营养食品，确保你能摄入足够的叶酸，在饮食中添加富含叶酸的食物，比如菠菜、豆类、小扁豆和向日葵种子都是很好的叶酸来源。

定期锻炼

是时候制定切实的健身计划了。你可以去健身房报名课程，请私教，或者利用一些视频在家里进行运动。一定要坚持，保证定期锻炼，而不是间歇锻炼否则收效甚微。

缓解压力

压力与月经延迟和异常有关，这会使计算排卵日期和怀孕变得更加困难。

改善睡眠质量

确保足够的睡眠时间，同时这可能是一个重新改善你睡眠环境的好时机。专家建议不要将把笔记本电脑和手机放在卧室里，让你的房间更加舒适，有助于提高你的睡眠质量。

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