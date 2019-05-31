早产儿需要这些特殊护理，马虎不得！

早产儿有着共同的特征，体重轻，不超过2500g，头围在33cm以下，且器官功能以及适应能力都不如足月婴儿。正因为如此特殊，在护理早产儿时需要家长们格外注意。那么，在护理时应该注意哪些事项呢？

早产儿容易出现的问题

早产儿吸氧过多损害眼睛

在给早产儿用氧时，一定要注意浓度和时间。早产儿不可以吸入高浓度的氧气，这样会促使动脉血氧张力极速上升，引起视网膜痉挛现象，继而导致视网膜缺血和损伤。如果严重的话，还会造成纤维增生，导致失明。

早产儿易患硬肿症

一般早产儿皮肤比较柔嫩，血管分布比较丰富，并且体表面积相对地大，非常容易散热。不过，这个阶段的早产儿体温调节能力非常差，加上体内的棕色脂肪量少，使得早产儿很容易患上硬肿症，这种病不容小觑。

早产儿缺少钙磷

由于早产儿刚刚来到这个世界上，体内的钙磷和维生素D的含量非常少，加上本身吸收能力差、生长速度快，体内的钙、磷等物质根本无法满足早产儿的生长需求。特别是脂肪和脂溶性维生素，早产儿吸收率都比较低。

早产儿容易出现贫血

早产儿出生一个月后，体内的血清铁的含量会减少，这是因为早产儿的铁元素储备量严重不足，会导致贫血现象。这时候早产儿发育速度很快，血量需求也会急剧增加，但是早产儿造血功能比较差，因此血量根本赶不上体重增加的速度。

早产儿的其他表现

早产儿比较常见的现象是经常嗜睡、惊厥，有时候也会出现尖叫和肌无力的症状。此外，大约7%的早产儿会出现脑室周围白质软化或脑室内出血问题。

早产儿科学护理方法

1.早产儿居室要安静

早产儿的居室环境要保持安静，因为早产儿特别需要休息。如果你大声喧哗或者弄出较大的声响，会惊醒甚至惊吓到早产儿，直接影响早产儿的休息。

2.避免早产儿感染

早产儿的抵抗力较弱，一些病毒细菌很容易入侵体内，这时候如果与外人接触多，容易患病。因此，他人不要随便进入早产儿的房间。如果要进入，并与早产儿接触，那么一定要保持干净，进入早产儿房间前最好要洗手。

3.护理喂养要用心

早产儿的喂养一定要科学合理，由于早产儿的增长速度特别快，对营养的需求也很多。住院时可以挤奶喂养，而回家之后可直接喂奶，喂养量根据体重来。每千克体重的喂奶量在150-180毫升之间，喂奶的次数保证在每天7-9次。

4.防止早产儿着凉

体重低于2.5千克的早产儿不可以洗澡，超过3千克才可以正常洗澡，洗澡时也要做好保暖工作，避免早产儿着凉。早产儿的居室要透气通风，看护人换尿布动作要敏捷，避免早产儿着凉。此外，被窝的温度最好控制在30-32度之间，室内的温度最好控制在20-25度之间。

以上就是早产儿的常见问题以及应对小妙招，相信宝爸宝妈们了解后，一定会全心呵护小宝宝。

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