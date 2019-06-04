讲真，这三种情况，准妈妈必须提前住院

生活中，常能看到一部分准妈妈在产前1-2周就需要到医院里住下了，这是怎么回事？有哪些准妈妈需要提前入院呢？

一、多胎妊娠的准妈妈

多胎妊娠指的是宫腔里同时孕育着两个或两个以上胎儿。多胎妊娠的准妈妈，在孕早期时就有比较严重的妊娠反应，怀孕十周后子宫会明显大于单胎妊娠的准妈妈，而且到了24周之后子宫会增长得更加迅速。

到了孕晚期，巨大的腹部挤压肺部时常会让这些准妈妈感到呼吸困难，而子宫还会压迫下腔静脉还有盆腔，影响了妈妈的静脉血回流，容易造成妈妈下肢水肿，以及下肢、外阴静脉曲张，相比单胎妊娠。多胎妊娠的准妈妈更容易出现一些并发症，部分并发症有一定的特殊性，这类妈妈的发生意外的概率也要高于单胎妊娠的妈妈，胎儿的危险性也更高。多胎妊娠属于高危妊娠，需要加倍重视，提前入院待产。

二、孕前、孕期患有某些疾病

妈妈问题：怀孕前患有某些慢性疾病，常见的有高血压、心脏病、肾炎、糖尿病等等，这些疾病在怀孕后仍然不会痊愈，需要在孕期里加强控制，这类妈妈可能会有妊娠期高血压综合征，骨盆狭窄，前置胎盘，胎盘早剥等等问题。

胎儿问题：胎儿发育迟缓，各种发育异常，或者是胎位不正，过了预产期两周之后，仍然没有发动迹象的宝宝等。

这些问题如果在产检时被发现，妈妈就会被列入高危妊娠行列。这时候妈妈必须严格按照医生指导来进行治疗，并且会被要求提前入院待产，以确保母婴的安全。

三、妊娠中发生病理变化

常见的有以下几种妊娠期病理变化：

1.羊水过多：羊水过多的妈妈容易出现胎位异常、引发早产，甚至还可能出现胎盘早剥、脐带垂脱等问题。

2.妊高症：也被称为妊娠期中毒症，先兆子痫。妊高症可引起妈妈全身痉挛、昏迷甚至死亡。但如果提前干预，都可以极大降低孕产妇的死亡率。

3.胎盘早剥：胎盘早剥会引起妈妈出血、恶心呕吐、脉搏减弱、血压下降、休克等问题。

在孕期还有很多其他的常见病理性变化，不论是哪一种病理性变化，妈妈都需要积极的进行治疗，并且按照医生要求提前入院待产，切不可有侥幸心理！

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