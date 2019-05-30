准妈妈不显怀，是营养吸收不够？NO！

有很多准妈妈在产检时发现，相同月份的准妈妈有很多腹部已经隆起得比较明显了，自己的腹部明显偏小。见到不显怀的准妈妈，很多人都会说，这类准妈妈是营养吸收不足，胎儿长得小才会这样。这种质疑让不显怀的准妈妈开始焦虑起来，难道真的是我营养吸收不够？

关于显怀，每一位准妈妈都不可能完全一致，而且显不显怀都不能说明胎儿的发育存在问题，影响孕妇显怀的主要因素有以下几个方面：

1.算错了孕周

孕周计算错误，把三个月的肚子当成了四个月来看，还没到显怀的月份却当成到了显怀的月份，当然会有一定差距。

2.胎数

怀多胞胎的妈妈显怀会比较早，单胎的妈妈相对来说就会晚一些，而且怀多胎的妈妈腹部相比之下也会偏大。

3.羊水量

羊水是保护胎儿，促进胎儿新陈代谢的重要物质。在妈妈的子宫里，除了胎儿，最多的就是羊水，当然每个妈妈子宫内的羊水含量也有一定的差别，羊水量多的妈妈就会显怀比较早。羊水量的多少都有一个正常值的范围，定期产检可以监测羊水量。不管是羊水含量多还是少只要在正常范围内，妈妈就不用担心会影响到胎儿的健康。

4.骨盆大小

骨盆比较宽的妈妈，宝宝在里面游刃有余，伸展自如，所以这类妈妈会不那么显怀。但是如果妈妈的骨盆偏小，宝宝的发育空间不足，腹部就容易向外突出，因此这类妈妈就比较显怀。

5.准妈妈的身形影响

准妈妈如果身材高大体型略胖，宝宝的发育空间相对来说比较充足，和身材娇小的准妈妈相比，这类妈妈会不那么显怀。不过也有一些偏瘦的准妈妈整个孕期都没有怎么长胖，所以看起来也不是很显怀。

6.子宫前位

当受精卵在妈妈的子宫前壁着床时，宝宝发育的位置几乎接近妈妈的腹部，随着胎儿的发育长大，腹部隆起的也会相对明显。但如果是着床于子宫后壁，那么宝宝就会靠子宫后方发育，这类准妈妈显怀的时间就会偏晚。

准妈妈肚子显不显怀和以上因素密切相关，只要是孕期产检各项指标都正常，准妈妈就不必过度关注肚子大小的问题，更不用担心不显怀是自己缺乏营养！

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