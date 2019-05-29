变态父亲性骚扰子女，逼孩子陪自己裸睡

据马来西亚星报报道，5月23日，马来西亚一名男子因骚扰前妻和发出死亡威胁被警方拘捕。更令人惊讶的是，前妻还控诉这名男子对三名子女性骚扰，不仅逼迫儿子陪他一起裸睡，甚至在女儿熟睡时，把生殖器放在她手中。

男子猥亵子女，多次被前妻投诉

这名男子曾在电信公司工作，担任CEO一职。关押4天后，他被保释外出。据了解，该男子离婚后，从2015年以来，至少被前妻投诉15次以上。前妻怒斥男子对三名子女有猥亵行为，包括让大女儿握着他的生殖器、骚扰小女儿，还让儿子陪他一起裸睡等。

保护令失效，警方缺乏证据无法采取行动

据悉，2017年，前妻报警称孩子被前夫猥亵，随后，警方根据法律规定为她和孩子们申请临时人身保护令。当年11月14日，吉隆坡推事庭同意了这一申请。但这项临时保护令已经在2018年12月过期，失去了法律效力。

目前，两女儿依然随父亲一起生活，儿子则跟母亲一起生活。5月25日，马来西亚妇女、家庭和社区发展部部长万阿齐扎（Wan Azizah）在接受采访时表示，内政部暂时将这起案件交由警方进行处理。但警方表示，由于没有证据，只能将这起案件列为NFA（无法采取进一步行动）。

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