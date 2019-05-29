婴儿车怎么选？最好的方法是……

婴儿车不仅仅是一辆简单的交通工具，更是保证孩子安全的重要防护。如何才能选到一辆安全可靠的婴儿车呢？下面这些建议你一定用得着：

后面向婴儿车适合新生儿

婴儿车最好是后面向的，让孩子面向照顾者，而不是面向外。当孩子们面对父母时，即使是在婴儿期，他们之间的交流速度也要比没有眼神交流时快得多。一个好的婴儿车，不仅能满足孩子的安全需要，还可以提升孩子的生活质量。

确保婴儿车是安全稳定的设计

最好的婴儿车，既要能防护婴儿，又要能保证婴儿的安全。它们应该是非常稳定的，即使在前面挂一个袋子，婴儿车也不会翻倒，应该有像样的刹车，以防止婴儿车失控，还应该有一个安全带给婴儿。不应该有锋利的边缘，不应该有粗糙的金属或能夹住小指头的东西，还有轮子应该在孩子够不到的地方。

测试婴儿车，确保适合活动

对于父母来说，婴儿车的高度应该是舒适的，如果固定的把手太高或太低，你可以选择把手可调节的车型。可以选择带衬垫的把手，覆盖着泡沫橡胶。你可以试着推婴儿车出去，注意它是如何转弯的，它在崎岖的人行道上使用得怎么样，以及轮子与步幅之间的关系，以看看婴儿车是否适合活动。

婴儿车也要能适合父母

父母会花很多时间携带婴儿车，所以一定要买一个最适合的。大多数父母会都被孩子的玩具、瓶子、尿不湿和水瓶、衣服淹没，所以选择一辆有足够存储空间的婴儿车很有必要。如果你注重速度和耐力方面，一辆轻便的婴儿车就很不错，如果你只是想要简单的，那就找一辆可以单手平折的婴儿车。有了合适的婴儿车，你和孩子的移动将会更舒适，外出旅途也会更方便。

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