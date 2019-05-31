孩子害怕洗澡？试试这几个好方法

有的孩子害怕洗澡，甚至于给孩子洗澡就跟打仗一样。怎样才能让孩子把洗澡当成一种享受呢？育姐给大家以下几个建议：

为什么孩子害怕洗澡

对于小宝宝来说，他们觉得洗澡是一件超出自己控制的事，非常有陌生感。

大一点的孩子则害怕水的声音。他们不喜欢水沾湿自己的头发、不喜欢水淋到自己身上、也不喜欢肥皂水进到眼睛里。

如何缓解洗澡恐惧症

如果孩子害怕洗澡，最好的办法就是严肃对待他们的恐惧，不在他们情绪不好的时候逼他们洗澡。

对于新生儿来说，你可以：

（1）使用小的浴盆，这让他们更有安全感；

（2）调节水温，使其接近体温；

对于婴幼儿来说，你可以：

（1）一点点让孩子习惯洗澡。比如，一开始只是让孩子坐在空的浴盆里，给他一个洗澡用的海绵玩。等孩子习惯以后，尝试在浴盆里加一点水，覆盖盆底。

（2）让孩子在浴盆里待一段时间，习惯了之后再开始洗澡。

（3）和孩子一起洗澡。把孩子放在你双腿间，或者让孩子坐在你的大腿上，这样他比较有安全感。

（4）使用洗澡小板凳。这样孩子可以坐着洗澡。孩子坐在上面时，家长一定要在一旁看护，以防万一。

（5）在浴缸底贴上防滑垫或贴纸，这样孩子就不用担心滑到水里。

（6）洗澡结束放水前，把孩子抱走，最好抱离浴室，放水的声音可能会吓到孩子。

（7）如果孩子担心洗澡水进眼睛里，你可以使用特别设计的浴帽，也可以让孩子戴上游泳镜。最好选用婴幼儿专用香波，减少对眼睛的伤害。

一旦孩子不再害怕洗澡，可以给孩子尝试淋浴。用胳膊支撑着孩子，或是让孩子坐在地上，然后用花洒给孩子清洗。

另外，绝对不要在孩子洗澡的时候离开浴室，孩子可能快速不发出声音地滑倒在浴缸里。把孩子放入浴缸前，做好一切准备。

如何让洗澡变得有趣

（1）买洗澡玩具，比如漏斗型玩具就很有意思，让孩子自己选择。

（2）让大孩子和小孩子一起洗澡。这样小朋友看到哥哥或姐姐享受自己，自己也会有勇气。

（3）把洗澡时间当做和孩子相处的机会。一边洗澡，一遍唱歌、讲故事、玩游戏。

（4）改变洗澡的时间，选择孩子不累、乖巧的时间。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)