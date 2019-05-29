想顺产，你需要集齐这4种助产力量！

你有没有想过，为什么孕妇在怀孕时要多补充营养呢？除了要给肚子里的宝宝输送养分，其实也是在给妈妈补身体。“不多吃点哪来的力气生孩子”，这句话大概许多妈妈都听过，但具体这股力气指的是什么，却很少有人能弄明白。

其实，影响分娩的主要因素有四个：产道，产力，胎儿和产妇的心理。

一、子宫收缩力

产道是天生的，胎儿的发育正常情况下受人为控制也较少，产妇能做的就是锻炼身体，拥有更大的“产力”。其中最关键的就是子宫的收缩力。生过的妈妈都知道，生产时，胎儿就是依靠妈妈的子宫收缩，一点的一点地被“挤压”出来。

不过可惜的是，这种收缩力和每位孕妈的身体特质有关，每个人的体质不同，即使你是健美冠军，也不见得有更强的子宫收缩力，相反有些瘦瘦小小的孕妇却能快速地生下宝宝。

有人说，那不还是看命吗？

虽然这种收缩力无法通过锻炼增强，但是产妇良好乐观和放松的心态，却能在生产时对收缩力起到帮助的作用。妇产科的医生们接生了无数宝宝后，发现乐观精神状态好的产妇收缩力会好一些，胎儿诞生地也更顺利；相反地，过度担心孩子健康或者紧张过程的妈妈们，子宫收缩较弱。

二、亲人的鼓励（力）

简单来说，孕妈们的好心情，能对生产过程产生积极正面的效果。此时第二种“力量”的重要性就显现出来了，那就是亲朋友好友的外力。它指的是这些亲人尤其是丈夫给予产妇精神上的鼓励和支持。

育姐在医院待产的时候，曾经目睹一个产妇已经阵痛难忍了，表情很痛苦可是迟迟没有开到十指，婆婆在一旁一直说她不要老喊疼，自己当年不也这么过来的，还一再强调孩子必须顺产。产妇老公呢？在一旁冷漠地不说话，偶尔应和一两句。后来育姐自己都生完了，听说她还在产房……感觉好可怜，生个孩子不容易，更疼的是周围没人关心自己。

国外做过一个调查：分娩时，丈夫在身边的产妇感觉的疼痛，和丈夫不在身边的产妇相差很大，而且顺产的机率要比丈夫不在身边的，高出50%呢。虽然很多爸爸进了产房就因为场面过于血腥晕了过去，但是这种“我在你身边”的精神还是能传达到妈妈心里的。

三、四、腹部肌肉与盆底肌肉力

第三和第四种力量，则又回到了“产力”的分支——腹部肌肉力量和盆底肌肉力量，它们各自在孕妈生产的时候发挥着重要的作用。

在妈妈开了十指后，医生会让你屏住呼吸往下使劲，这个感觉大概和上大号一样，用腹部肌肉把胎儿“挤压出来”。盆底肌则能帮助胎儿在妈妈的身体内部旋转，听起来挺奇怪，但是如果没有这种旋转，胎儿很难分娩出来。

上文说道子宫收缩力是没法锻炼的，但是这两块肌肉是能锻炼的啊！想要顺产的妈妈可要朝着这个方向努力了，可不要整个孕期光躺在床上不下地了。适度运动不仅能锻炼到这两块肌肉，还能改善血液循环，防止一些妊娠并发症。

孕妇助顺产瑜伽动作

下面育姐就给各位孕妈推荐一些瑜伽动作，在个人体力尚佳，确保环境安全的情况下可以适当练习哦。如果已经到了孕晚期甚至快要分娩了，则还是优先保持体力，感觉劳累则减少运动量，不舒服则要立刻停止。

1.凯格尔运动

这个动作能伸展耻骨尾骨肌肉，以增加肌肉张力，帮助改善下体血液循环，甚至有研究表明能缩短产程哦。

（1）孕妈收紧阴道周围的肌肉，就像努力憋尿一样；

（2）保持收紧状态，向上抬起，坚持不动从1数到4，然后轻轻地放下身体；

（3）每次重复10次，每天3次。

2.骨盆倾斜运动

不少孕妈孕期腰酸背痛，这个动作能帮助缓解，还能锻炼到腹部肌肉。注意不要用臀部发力，而是腹部。

（1）孕妈手臂伸直，双手掌、双膝支撑趴在瑜伽垫上，要设法保持背部平直；

（2）吸气、收紧腹部和臀部肌肉，并轻微向前倾斜骨盆；

（3）保持字数5秒，然后呼气；

（4）随着呼吸的节奏，重复数次。

3.下蹲运动

虽然这个动作看起来不太雅观，但是能有效帮助妈妈们锻炼到盆底肌。如果肌肉力量较弱，蹲不下去或者重心不稳，可以撤掉凳子，在背部与墙上之间塞一个瑜伽球，不仅舒适而且更简单安全。

（1）孕妈站在椅子后面，双脚与肩同宽，脚尖向外，双手扶住椅背；

（2）收腹、挺胸、肩部放松，然后降低臀部向地板移动，就好像坐在椅子上，找到一个平衡点，尽量将重心移向脚后跟，注意膝盖不要超过脚尖；

（3）深呼吸，然后缓慢站起，重复数次。

此动作较难，妈妈们最好还是扶着椅子做比较轻松，做不来也不要勉强

希望各位孕妈都顺利生下健康漂亮的宝贝哦~

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