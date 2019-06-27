据说，胎梦是宝宝给的暗示，你做过吗？

世界上依然有很多事情是无法用科学解释的，不是封建迷信，但是真的很玄幻而又神秘，胎梦就是其中一件。

胎梦是指一个婴儿诞生，是与怀孕有关的梦。胎梦对盼望、期待孩子降临的父母来说是有巨大的意义。一般都是怀孕前会梦到，孕期也有，产后基本不会做胎梦。

做梦者可能是孩子的父母，也可能是其家人亲友。

一直以来，胎梦被赋予很多意义，但其实这就是一种正常的生理现象。印象深刻是胎梦的一个特点，做梦者很长一段时间里都能清晰地描述出现梦里的情景。

动物入梦

常常听到身边的人或者看到网上的妈妈们说，梦到蛇，老一辈都说是怀孕了，而且预示着是个男孩。

动物入梦是常有的，一些动物比较常见，也有一些是在日常生活不会遇到的，只是听过或者看过其形态。既有天上的，如虚拟的龙，仙鹤等；又有地上的，如非常凶猛的老虎，野猪，奔跑的马，牛等；还有水里游动的，如蛇，乌龟等。

1.怀孕前梦到被两条蛇追，还缠到我了身上，后来一查感觉都和怀孕有关

2.做梦梦到一条蛇钻进了肚子里，吓哭了，跟老公一说，他说会不会是怀孕了？去买试纸一测，果然是！

3.我怀孕前梦见一只大公鸡使劲啄我！

4.我梦到一只小水貂，特别可爱，一看到我就奔我跑过来跳身上来，还跟我说话，有坏人抢钱，它还保护我。。。。。。醒了之后查解梦，有一条是孕妇梦到水貂的解释，我当时还没测是否有孕，第二天早上测的[吐舌]两道杠了[哈哈]

5.才测出双杠没几天，忽然想到不久前做的一个梦，梦到一条金黄金黄的大鱼在客厅立着，我去摸它，它扭头咬我，看大家都是梦蛇，还有梦鱼的吗？

6.前一个月梦见一条超大的红色锦鲤，那鱼就像年画上小娃娃抱的那么大，跳到我怀里。第二个月就有了。

人入梦

1.梦见个老婆婆站在我的床边，抱着个小孩非要我抱。当月大姨妈就没有来，我心里就有底了

2.我梦见双胞胎宝宝！还有我侄女坐在我身上，摸摸我肚子，说要小弟弟小妹妹，把我笑死了！第二天就测到了！

3.嫂子梦见去世的爸爸递给她一个小男孩，后来果然生了儿子。

4.梦见一个非常聪明可爱的小女孩告诉我怀孕了，结果生出来是个儿子，还我贴心小棉袄！

别人梦到

1．一直在备孕，也一直没成功。后来有一天，闺蜜突然跟我说，梦到我怀孕了。过了一星期，测出了两道杠！

2．我怀儿子的时候梦见海龟，黑狗和蛇，貌似蛮多的。我婆婆梦见我抱着孩子坐在床上乐，我妈也梦见过我生男孩。

3．怀之前妈妈婆婆比较好的同学和同事都梦到我怀孕了。我自己也有梦过一次~

其他胎梦

1.梦到瓜子，很饱满的那种，生的是儿子

2.梦见去给同事家的孩子喂奶？？？后来就有了

3.我测出怀孕头一天做梦梦到跟老公去鸡窝捡鸡蛋，有个小孩问我老公要，我老公就给了那个小孩，然后我就哭，我说给了别人我没有了，我老公就说，没事没事，咱们再捡，然后就接着捡鸡蛋~哈哈哈

4.梦到石榴，还梦见自己生宝宝了，但是不知道男孩女孩。

就是感觉自己有了

1.我是月经提前一周就感觉自己怀孕了，连着试了四五天试纸，都是一道杠，停了两天试终于两道杠了，那时所有人都不信我怀孕了，可我就感觉我肚子里有小宝宝了。

2.我备孕三个月，打算怀孕那个月算准了排卵期，结果同房第九天去医院验血，医生说没有怀孕，我当时失望极了，但是回家后还是想不可能没有怀孕，我还是不放弃，后来在我例假来的前三天自己在家试纸测出来了，我同事都说我太神了，现在宝宝46天了。

最后育姐提醒一句：不要习惯根据梦中的物象本身具有的特点来猜测孩子的性别，这其实是不可取的，结果也不见得可靠哦。

不管胎梦的准确性如何，父母都要有颗平常心，只要科学备孕，宝宝早晚会到来的。

你们怀孕前有没有做过类似的胎梦呢？

祝大家都有好孕哦~

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