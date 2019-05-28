生殖细胞长到了嘴上，女婴口中冒巨瘤！

据英国《每日邮报》报道，马来西亚一名女宝宝口中长出一个巨大的肿瘤，看上去很是可怕。医生认为，该肿瘤是生殖细胞发育错位导致，建议带孩子出国医治。

女宝宝出生时很正常，3个月后嘴巴长巨瘤

据了解，这名女宝宝2018年8月出生，名叫阿努尔·萨福丁，来自于马来西亚阿逸摩力一户普通家庭。她的爸爸艾哈迈德·萨福丁·拉扎克表示，女儿刚出生时眉清目朗，非常健康。但从3个月开始，女儿的嘴唇上就长了奇怪的东西，就好像是炸开的肉粒一样长得飞快，难以控制。父母随后将阿努尔送往医院，医生诊断后认为阿努尔患的是一种罕见疾病“性腺外生殖细胞瘤”。

这种病起源于胚胎时期，一般来说，精子与卵子结合成受精卵后，生殖细胞会自动转移到胚胎的睾丸或卵巢之中，也就是性腺之中。在这个过程中，如果生殖细胞转移到其他错误的地方，就会导致性腺外生殖细胞瘤的出现。

获资助去英国寻求治疗，父母决定要尽力一搏

得知女儿的病情后，爸爸妈妈感到难过又无助，妈妈努鲁尔·艾尔瓦尼·扎伊迪表示，女儿因为疼痛整日在哭闹，根本不能正常吃东西。周围人也把女儿当成怪物，离得远远的。为了能遏制肿瘤的生长速度，宝宝从3个月大时就开始做化疗，但效果并不好，而且还有生命危险。医生建议带孩子去英国治疗。

在大家的助资下，近日爸爸妈妈带着阿努尔，在两名医生的陪同下坐飞机飞往伦敦。据悉，阿努尔将先要做磁共振颅脑扫描以明确肿瘤是哪种类型，然后再确定治疗方案（是做手术、还是化疗，或者手术与化疗相结合）。

这对父母非常感谢帮助过宝宝的人们，他们表示，即使手术有风险，为了能让女儿有个美好的未来，也要尽全力试一试。

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