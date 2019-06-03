纸尿裤要穿到多大？婆媳为此争论不休

前两天，晓晓妈和婆婆吵了一架，原因是婆婆带女儿出去玩又不穿纸尿裤，全程让孩子光着小屁屁……

其实很多家庭都会面临这样的问题，孩子小的时候，婆婆们还会妥协一下，愿意让孩子穿纸尿裤；可是等到孩子大一些，尤其是会走的时候，婆婆就不给孩子穿纸尿裤，于是一场场婆媳争论，一触即发。

先来说说孩子光屁股的危害吧~

因为宝宝还不能控制自己的大小便，所以穿内裤很容易弄脏，为此在脱去孩子纸尿裤的同时，奶奶们也没有给他们穿上纸尿裤，这就导致宝宝的私处就直接暴露在外。而他们在玩耍的时候，难免要坐在地上，这这很容易让细菌、尘土等脏东西侵入尿道和肛门，这也是为什么，夏天是婴幼儿外阴疾病的高发期。此外失去保护，宝宝外阴也很容易受伤，比如被钉子、玻璃渣划破、被蚊虫叮咬导致皮炎等。

此外现在社会上有不少变态的心理疾病，就比如恋童癖，将孩子的私处暴露在外就很可能被这些变态盯上，《素媛》的故事想必大家都看过。而且即便对方并不是恋童，孩子也可能受到侵犯，就比如有很多人喜欢玩男孩的小丁丁，而这种“爱孩子”的行为，很可能给孩子带来生殖器方面的疾病。

说完了光屁股的坏处，咱们再聊聊婆婆们的观点：穿纸尿裤太闷、会红屁屁、影响走路、价格太贵……

但事实上，这些理由都不成立，首先是现在科技发展非常给力，纸尿裤透气性远超你的想象；除开一部分皮肤敏感的宝宝，红屁屁大多是因为没有及时更换纸尿裤所致；影响孩子走路更是没有科学依据；至于价格问题，都穿那么久了，也不多这几个月吧~

当然，虽然婆婆们的理论是错误的，但是为了避免家庭矛盾，很多妈妈都在咨询，纸尿裤应该穿到几岁？

不难看出，妈妈们问的其实是多大可以训练宝宝正确如厕，这样就可以脱掉纸尿裤换上小内内，婆婆不唠叨了，宝宝也得到了保护。那那么多大的宝宝可以开始训练上厕所呢？

宝宝3岁就要上幼儿园了，而在这之前就要让他学会正确如厕、习惯穿小内裤，目前育儿专家给的建议是1.5-2岁。所以如果宝宝恰好是2岁左右的，并且还有以下表现，就可以让他逐渐摆脱纸尿裤了。

1.纸尿裤可以长时间保持干爽，比如穿上3个小时还很干净。这种情况就表示，孩子的憋尿能力在逐渐提高。

2.孩子可以独自坐在小马桶上。家里可以准备个小马桶，如果孩子能稳稳坐在上面，那么就表示可以开始训练了。

3.可以自如表达自己的需求，愿意主动和你交流，希望你可以满足他们的需求。这主要是为了让孩子提前告诉你，他要上厕所了。

4.在玩耍的时候，会突然蹲下来大小便。这说明孩子已经知道自己需要大小便，并且愿意放下手里的东西解决这件事情。

5.能在听到大人的指挥时，给出相应的回应。比如妈妈让宝宝过来，他们能听从你的安排，自己走过来。

最后提一句，从纸尿裤到内裤的转变是个循序渐进的过程，妈妈们千万不要心急，一开始孩子难免会弄脏裤子，记得不要责备他们，而是好好引导，否则他们可能会对上厕所产生恐惧。另外在转变的过程中，要多问问孩子“宝宝要不要上厕所啊？”“要不要尿尿”，随时提醒孩子，让他们主动说“宝宝要尿尿”时，这场战斗就胜利了~

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