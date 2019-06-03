O型血BB更招蚊子？胡扯！蚊子更偏好这些

一秒入夏，带给我们的不仅仅是高温，还有让人烦恼的嗡嗡怪——蚊子。每次看到宝宝痒的哇哇大哭，妈妈们都非常心疼，为什么我家宝宝这么招蚊子？难道是因为O型血味道更好？

其实对于蚊子来说，血液的味道是差不多的，另外O型血更招蚊子还缺乏可靠的科学依据，完全可以当做谣言来处理。事实上相较于血型，基因更靠谱一些。

澳大利亚昆士兰医学研究所的科学家研究了无数蚊子和500对双胞胎，他们发现原来蚊子在选择目标时，85%是由基因决定的。长相一样的同卵双胞胎因为具有同样的基因，所以被叮咬的概率差不多；而长相不一样的异卵双胞胎，蚊子叮咬的概率差距很大。所以说蚊子在选择目标时，很可能也看长相的哟~

当然决定蚊子偏好不仅仅是基因，还有很多原因也会影响蚊子的判断:

1.体温高、出汗多

蚊子的嗅觉和温感都非常灵敏，他们非常容易寻着汗味和体温找到目标。而相较于成年人来说，宝宝的新陈代谢更快一些，所以他们的体温更高、出汗量也更大，而这两样都是蚊子的导航，分分钟定位到宝宝的位置并叮咬。

2.呼吸频次快的

接上一条，蚊子嗅觉非常灵敏，而对于蚊子来说，二氧化碳的味道也可以当做导航。当一个人呼吸频率比较快，那么他们呼出的二氧化碳量也就更多，蚊子就会根据二氧化碳的味道找到你。相交于成年人，小宝宝们的呼吸频率更快，所以他们更容易成为蚊子的目标。

3.沐浴液味道太重

有不少妈妈发现，宝宝平时不招蚊子，但是只要洗过澡就会蚊子环绕，这是为什么呢？这很可能是因为洗澡用的沐浴露香味过于浓郁，蚊子就可能寻着这个味道找上了宝宝，所以如果发现类似的情况，记得赶快给宝宝换沐浴液。

说了这么多宝宝被蚊子叮咬的原因，那么有没有什么防治方法呢？当然有了！

☆ 预防

这里首推蚊帐，效果好安全性高，也不用担心蚊香、灭蚊剂的味道会影响宝宝健康，不过需要注意的是别让宝宝紧贴着蚊帐，否则紧贴的皮肤会受到蚊子的定点打击。

其次就是推荐一些物理杀蚊的产品，比如用灯光吸引蚊子过来并杀死的灭蚊灯、或者是需要妈妈们亲自上阵的灭蚊拍等等。注意在使用此类物品的时候，放置在里孩子比较远的地方。

最后是最舒适的方法，开空调。空调的低温会降低体表温度和出汗量，降低蚊子找到宝宝的概率。同时因为低温，蚊子的活跃率也会降低，加上空调被的保护，宝宝自然不容易被蚊子叮咬了。

☆ 止痒

大部分宝宝，被蚊子叮咬了，除了痒并没有其他严重的问题，所以主要考虑的是如何止痒。目前止痒的方法有两类，一个是中和蚊子唾液中的甲酸，另一个是降低皮肤温度缓解瘙痒。

妈妈们可以准备一些肥皂水、苏打水，等到宝宝被蚊子叮咬后涂抹在患处，它们的碱性可以很快中和蚊子的唾液中含有甲酸，加快患处恢复原样。

此外可以使用一些可以降低皮肤温度的物品，比如薄荷味的药膏、花露水等，如果不嫌麻烦的还可以做做冰敷。需要提醒的是，花露水等都含有酒精等易燃物，在使用的时候一定要远离火源。

最后，针对孩子外出被蚊虫叮咬的情况，妈妈们可以给他们准备一些驱蚊手环、驱蚊贴，这些都有着不错的驱蚊作用哦~

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