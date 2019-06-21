宝妈被“踩爆肝”！万万没想到，宠娃姿势不对会要命

宠娃要有度，不然对孩子成长大大不利，还可能会要了你的命。广州一宝妈就因为一个日常宠娃行为从鬼门关走了一圈，幸而抢救及时最终转危为安。

42岁宝妈突然腹痛险丧命

谭女士今年42岁，2年前历尽千辛万苦才产下一子。因为儿子得来不易，谭女士平时很宠爱儿子。前不久某一天，她像平时一样和儿子玩耍，突然腹部一阵剧痛，随后出现了头晕、恶心、腹胀等症状。在场的家人十分惊慌，立即送谭女士就医。

经检查，谭女士被综合考虑为肝破裂出血并失血性休克，需立即救治否则将有生命危险。医院迅速开启应急抢救流程，给予她经股动脉行肝动脉造影与出血动脉栓塞术。

术后，谭女士的生命体征平稳了，但腹部CT进一步检查后发现一个大问题，其肝脏有约5cm*4cm肿瘤占位，情况依然不容乐观。

主治医生表示“肝占位如果不及时处理，随时可能再次破裂出血，将是危及生命的一个‘定时炸弹’。并且如果是恶性肿瘤，就更需尽快手术，迁延时日，则可能发生转移，情况不仅更加危急，而且预后更加困难。”

医院立即安排了腹腔镜肝肿瘤切除术。手术很成功，术后第一天，谭女士就可以下床活动了。对于此次经历，谭女士既心有余悸又心怀感恩，特意给救治自己的医护团队写了感谢信。在信中，她激动地表示“非常感谢省二的医生团队的精湛技术及护士团队的精细护理，让我的身体能够快速康复。”

这一宠娃行为要不得

至于谭女士为何会肝破裂，医生在追问其病史及生活情况后找到了病因。原来，谭女士因为高龄得子很宠爱儿子，平时为了逗儿子开心任由他在自己腹部跳来跳去。说起来，这么做一般不会有太大的问题，但谭女士肝脏出长了一个肿瘤，被儿子跳来跳去把肝脏“踩”破了。

要知道，处于右上腹的肝脏是人体血液回流中转站，质地很脆弱，而且血管非常多，血供很丰富，外伤后极易出血，一旦出血又快、多、猛，而短时间大量失血会造成失血性休克而致人死亡。

生活中，很多家长和谭女士一样，有平躺让宝宝在自己身上跳的宠娃行为。这里提醒大家，这一行为虽然一般没有大碍，但对于腹部存在病变者来说却隐藏着非常大的危险。咱们人体的腹部虽然脂肪含量较多，但还是不要让其遭受较大的外力撞击比较好，特别是处于左右上腹的脾脏、肝脏有病变的情况下。所以，上述宠娃行为还是不要做了！另外，建议大家定时体检，以便及时发现及时处理身体可能存在的“定时炸弹”。

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